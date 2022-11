Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre 2022: Previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Questo sarà oggi uno dei segni più favoriti dalle stelle e di conseguenza vi sentirete spinti da un grande ottimismo sia che vi godiate la giornata libera sia che dobbiate lavorare. La fortuna sarà dalla tua parte, e non solo con tutto ciò che vuoi vivere o fare, ma sarai anche sorpreso.

Capricorno

Rischia di rimanere deluso in amore, o almeno di scoprire che la persona che ami e per la quale hai tanto lottato è ben poco come quella persona amata che hai sognato e per la quale avresti dato tutto. Ancora una volta nella tua vita i sogni si scontrano con la realtà, ma nonostante tutto continuerai ad amarla.

Acquario

È probabile che tu debba fare un viaggio o qualsiasi altra attività imprevista che non ti va e, senza dubbio, lo farai con riluttanza o con poco entusiasmo. Tuttavia, quel viaggio o quell’attività inaspettata potrebbe finire per essere la tua migliore fortuna perché c’è qualcosa di molto buono nascosto dietro quella sorpresa, forse un nuovo amore.

Pesci

Oggi l’influsso benefico di Giove vi porterà una grande gioia sotto forma di riconoscimento o di desiderio esaudito, una di quelle cose belle che a volte accadono e vi fanno pensare che esista un Dio, o un destino, che vi protegge e vi aiuta. se non ti parla o non lo vede. Un giorno felice ed emozionante che ti arriva senza che tu lo cerchi.