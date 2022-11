Curiosità su chi è Alex Di Giorgio? Età, fidanzato e compagno, vita privata e ballando con le stelle

Tutto quello che volete sapere su Alex Di Giorgio, ecco com’è davvero: fidanzato, vita privata e concorrente di Ballando con le Stelle. È un noto nuotatore italiano, specialista dello stile libero. È stato lui a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi, arrivando decimo a Londra 2012 e nono a Rio de Janeiro 2016 nella staffetta 4×200 stile libero. Ha vinto tre ori ai Giochi del Mediterraneo e un argento alle Universiadi, tra gli altri successi.

Alex Di Giorgio, chi è: età, altezza e peso

Nome vero: Alex Di Giorgio

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 28 luglio 1990

Età: 32 anni

Altezza: 186 cm

Peso: 80 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: nuotatore

Medaglie: 9 (3 ori, 5 argenti, 1 bronzo)

Biografia e carriera

Agli Europei di Anversa del 2007, Di Giorgio ha vinto la sua prima medaglia d’argento internazionale nella staffetta 4x200m a diciassette anni. L’anno successivo ha vinto l’argento nei 400m ai Campionati mondiali giovanili di Monterrey. Ai Campionati europei giovanili di Belgrado del 2008, Di Giorgio si è classificato terzo nei 200m e secondo nei 400m. Insieme alla sua società, il Circolo Canottieri Aniene, ha vinto il primo campionato italiano nella staffetta 4x200m nei campionati primaverili (con Gianfranco Meschini, Simone Ciancarini e Nicola Cassio) ed estivi (con Gianfranco Meschini, Marco Belotti e Nicola Cassio).

Alle Olimpiadi di Londra 2012 ha fatto parte della delegazione olimpica italiana. Tuttavia, è stato eliminato nelle qualificazioni. Ai Giochi del Mediterraneo del 2013, tenutisi a Mersin, ha vinto tre medaglie d’oro nelle staffette 4×100, 4×200 e 4×100 metri. Si è inoltre classificato sesto nei 200 e settimo nei 400 metri. Dopo i Mondiali di nuoto del 2012, è tornato a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi estive del 2016 a Rio de Janeiro. I suoi complici nella staffetta 4×10 alle Universiadi di Taipei 2017 sono stati Lorenzo Zazzeri, Ivano Vendrame e Alessandro Miressi. Ha poi vinto una medaglia d’argento nella staffetta 4×10 alle Universiadi di Taipei 2017. Era in ritiro con la nazionale a Livigno quando è risultato positivo all’ostarina, una sostanza proibita con effetti simili agli steroidi. È stato sospeso in via cautelare dal Tribunale antidoping, ma il Tribunale nazionale antidoping ha deciso che Alex non aveva intenzione di doparsi e che la sostanza era presente in una concentrazione troppo bassa.

Alex Di Giorgio, chi è: fidanzato e compagno, tutto sulla vita privata

Non sappiamo molto della vita privata di Alex Di Giorgio. L’atleta è apertamente gay. Non sappiamo molto della vita privata di Alex Di Giorgio, ma vano Marino, influencer e personaggio televisivo della trasmissione Uomini e Donne e Jump!, è stato il fidanzato di Alex Di Giorgio. Dopo che vano Marino, influencer e personaggio televisivo della trasmissione Uomini e Donne e Jump!, lo ha molestato per mesi dopo la loro rottura, avrebbe minacciato di rendere pubblica la loro storia e di far conoscere al mondo dello sport la sua omosessualità. Per questo motivo, il giovane è stato condannato. Non è chiaro se Alex Di Giorgio abbia attualmente un fidanzato o un compagno.

Curiosità

Alex Di Giorgio è stato invitato a partecipare alla quinta stagione del Grande Fratello Vip nel dicembre 2020, secondo Alfonso Signorini. Ha dichiarato di essere vittima di discriminazioni omofobiche nell’ambiente sportivo e ha partecipato alla diciassettesima stagione di Ballando con le stelle per ballare con Moreno Porcu.

Ballando con le stelle

Ha fine 2022 ha deciso di partecipare all’edizione di Ballando con le stelle assieme a Moreno Porcu.