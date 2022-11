Curiosità su chi è Ema Stokholma? Età, fidanzato, vita privata, padre, madre, Ballando con le stelle e Angelo Madonia

Chi è Ema Stokholma, la popolare conduttrice radiofonica? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lei: madre, padre, fidanzato, età e altezza. È una delle concorrenti di Ballando con le stelle 2022. Durante il programma parla spesso del suo legame con il ballerino professionista Angelo Madonia. C’è empatia tra i due? È un’artista poliedrica, oltre che pittrice, modella e scrittrice. In alcune interviste ha rivelato ricordi molto personali della sua infanzia, tra cui il difficile rapporto con la madre e gli abusi subiti. Scopriamo di più su di lei e scopriamo tutto il possibile su di lei.

Ema Stokholma chi è: fidanzato, madre, padre, una vita privata difficile

Cittadina italiana, Morwenn Moguerou ha un futuro luminoso davanti a sé. Nel 2022 si cimenterà nella gara di ballo di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Di professione, è conduttrice radiofonica e televisiva francese e autrice.

Ma chi è Ema Stokholma?

Nome: Morwenn Moguerou

Nome D’Arte: Ema Stokholma

Età: 38 anni

Data di nascita: 9 dicembre 1983

Luogo di nascita: Romans-sur-Isère, Provenza, Francia

Segno Zodiacale: Sagittario

Professione: Conduttrice Radiofonica, Deejay, Presentatrice, Scrittrice e Pittrice

Altezza: 175 cm

Peso: 63kg circa

Tatuaggi: Ema ha molti tatuaggi sul corpo e si è sottoposta a diversi interventi per rimuoverne alcuni

Profilo Instagram Ufficiale: @emasokholma

Padre, madre, biografia

Morwenn Moguerou, nota come Ema Stokholma, è nata il 9 dicembre 1983 a Romans-sur-Isère, in Francia. Suo padre, un italiano tornato in patria prima della sua nascita, ha due figli, Ema e suo fratello maggiore, che sono stati cresciuti da madre e padre francesi. L’artista è cresciuta nelle regioni del Midi e della Bretagna in Francia con la madre e il fratello, che le ha fatto da tutore. Di conseguenza ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza difficili. In realtà, ha dovuto affrontare la costante violenza della madre, sia fisica che psicologica, nei confronti suoi e del fratello. Tentò più volte di scappare di casa, ma riuscì a fuggire per sempre raggiungendo il padre a Roma quando aveva quindici anni. Rimane con lui solo pochi mesi prima di andare a vivere da sola.

Carriera

Modella per Dolce & Gabbana, Fendi e Gianni Versace, Ema Stokholma ha iniziato la sua carriera nella moda. Successivamente si è interessata alla musica e ha iniziato a fare la DJ come lavoro secondario. Negli anni 2000 si è esibita in diverse discoteche italiane ed europee, aumentando la sua popolarità nell’ambiente. Ha scelto “Record” come nome d’arte in seguito al suo amore per la canzone Stockholm di Rino Gaetano. Si è ispirata alla canzone. “Il mio nome è difficile e ha molte ‘r’, il che causa molti problemi alla mia ‘erre moscia’”, ha detto. Nel 2013 ha condotto per la prima volta l’aftershow degli MTV Italian Awards. Ha inoltre partecipato ai programmi Jump! Stasera mi tuffo su Canale 5 insieme ad Andrea Delogu e Aggratis! su Rai 2 nello stesso anno.

Nel 2015 ha iniziato a lavorare per Rai Radio 2 come conduttrice radiofonica di Back2Back. Nel 2016 è stata conduttrice di Challenge4 su Rai 4. Ha partecipato a Pechino Express su Rai 2 nel 2017. Ha partecipato al reality show Pechino Express su Rai 2 nel 2017, così come Valentina Pegorer. Il PrimaFestival va in onda su Rai 1 a maggio, presenti anche Castaldo e Delogu. Nel 2020 viene affiancata da Carolina Di Domenico nella conduzione dell’Eurovision Song Contest. Ha ricoperto questi incarichi anche negli anni successivi ed è stata scelta anche per condurre il PrimaFestival. Nel 2020 debutta come scrittrice con l’autobiografia Per il mio bene, che racconta la sua infanzia difficile. Nell’autunno del 2022 partecipa alla diciassettesima edizione di Ballando con le stelle su Rai 1. È una partecipante di spicco. È una partecipante di spicco.

La vita privata di Ema Stokholma: fidanzato

Nella vita privata di Ema Stokholma, al momento non c’è nessun fidanzato. La disc jockey e insegnante di danza Andrea Delogu ha parlato di un legame durante le sue lezioni. Nessuno ha mai rivelato questa indiscrezione. In passato, l’artista ha avuto una relazione con il rapper Gemitaiz, che ora si occupa di produzione discografica. I due sono stati insieme per molto tempo. Tuttavia, nel 2018 hanno deciso di separarsi, pur mantenendo un buon rapporto. Da quando è entrata a far parte del cast di Ballando con le stelle, tutti hanno ipotizzato una relazione con il suo istruttore Angelo Madonia.

Ballando con le Stelle

Ema Stokholma partecipa a Ballando con le Stelle 2022 in coppia con il ballerino professioni sta Angelo Madonia.