Curiosità su chi è Rosanna Banfi? Età, tumore, marito, figli, Ballando con le Stelle con Simone Casula

Di che tipo di cancro ha sofferto Rosanna Banfi? Qual è la sua età, la sua altezza e la sua vita privata? Il marito e i figli le sono stati accanto nella lotta contro la malattia. Nel 2022 ha partecipato a Ballando con le Stelle di Rai 1 con Milly Carlucci. È stata coinvolta nel mondo dello spettacolo fin da giovane. Conosciamola meglio. È in coppia con il maestro Simone Casula.

Rosanna Banfi, quanti anni ha d’età, altezza, biografia, tumore

Rosanna Zagari, nata il 10 aprile 1963 a Canosa di Puglia, era conosciuta come Rosanna Banfi. È un’Ariete di 168 cm. Il suo peso è sconosciuto. Lucia Lagrasta, madre di Lino Banfi, è sua madre. Si è appassionata al mondo dello spettacolo fin da bambina e ha vissuto a Roma. È apparsa in film dal 1982. È nota per aver lottato contro il cancro diversi anni fa. Ha lottato con tutte le sue forze per sconfiggere la malattia ed è sopravvissuta. Dopo aver sconfitto la malattia, è diventata ambasciatrice della Race for the Cure. È apparsa in diversi film e programmi televisivi al fianco del padre, Lino Banfi. Nel 2022 è entrata a far parte del cast di Ballando con le stelle e ha lavorato con il maestro Simone Casula.

Chi è Rosanna Banfi?

Nome: Rosanna Zagaria

Nome d’arte: Rosanna Banfi

Età: 59 anni

Data di nascita:10 aprile 1963

Luogo di nascita: Canosa di Puglia (in provincia di BAT)

Segno Zodiacale: Ariete

Professione: attrice

Peso: sconosciuto

Altezza: 168 cm

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram Ufficiale: @rosannabanfi

Marito e figli: la vita privata

Rosanna Banfi e l’attore Fabio Leoni si sono sposati oltre 30 anni fa. Hanno celebrato il loro matrimonio nel 1992. Nel 1993 è nata Virginia e nel 1998 Pietro. Rosanna Banfi ha iniziato la sua carriera di attrice in giovane età. Suo padre l’ha ispirata a diventare un attore ed è stato il suo primo insegnante. Ha seguito diversi corsi di recitazione e ha studiato all’accademia teatrale. Molte delle sue apparizioni sono state nei suoi film e ha lavorato anche con il padre, Lino Banfi. Ha dovuto smettere di lavorare a causa di un cancro. Dopo la guarigione, è tornata sul piccolo schermo attraverso una serie di programmi televisivi. Oltre a partecipare con il padre a Il Cantante Mascherato, è stata anche concorrente della terza stagione di Ballando con le Stelle. Nell’autunno del 2022, Milly Carlucci condurrà il programma di danza di Rai 1 Ballando con le Stelle.

Instagram

Rosanna Banfi condivide sul suo profilo Instagram scatti della sua vita privata e professionale. Si mostra spesso in compagnia della sua famiglia e sul set.