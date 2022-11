Curiosità su chi è Claudio Lauretta? Età, carriera, biografia, imitazioni, moglie, figli e Tale e quale show

Claudio Lauretta è un comico e imitatore tv, che si è fatto notare a Tale e Quale Show, e anche nel cast di Ciao Belli, su Radio Deejay.

Nella vita, Claudio Lauretta imita i personaggi famosi: ecco chi è. È un famoso speaker dell’emittente Radio Deejay dove, insieme a Digei Angelo e Alberto Ferrari, fa parte del programma Ciao Belli. Ma non è tutto, perché Lauretta nel 2021 viene scelta per far parte della giuria di Tale e Quale Show, dove ha modo di mostrare le sue doti di imitatore con la magistrale interpretazione di Vittorio Sgarbi su tutti. L’anno successivo è diventato uno dei concorrenti. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Chi è Claudio Lauretta, biografia

Claudio Lauretta è nato a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, in Piemonte, il 20 luglio sotto il segno del Cancro. Comico naturale e mimico di talento, ha sempre intrattenuto amici e parenti con sketch. Fin da giovanissimo ha iniziato a prendere lezioni di recitazione ea cavallo degli anni Ottanta ha debuttato a teatro. Molti non se lo ricordano, ma la prima apparizione di Claudio in televisione risale al 1992, quando fu tra gli ospiti del programma Piacere Raiuno. Da quel momento per Claudio è iniziata la vera vocazione: Antonio Ricci gli offre un posto nella sua squadra di Striscia la Notizia e per due volte, inoltre, ha l’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo.

Claudio Lauretta e le imitazioni

Claudio Lauretta è noto soprattutto per le sue imitazioni di personaggi famosi, in particolare di Vittorio Sgarbi. Claudio Lauretta è sposato? La risposta è sì, e spesso pubblica su Instagram foto di lui e della moglie Michela Daglio. Sappiamo inoltre che è padre di un bambino di nome Martino, apparso sul palco dopo l’esibizione del padre nel reality show Italia’s Got Talent del 2016.

Chi è la moglie di Claudio Lauretta, Michela Daglio?

Michela Daglio è sposata con Claudio Lauretta, ma di lei si hanno poche informazioni. Il profilo Instagram di questa donna mostra le sue passioni: i viaggi e la cucina, ma anche il profondo amore che condivide con la sua famiglia. Per realizzare il suo sogno di poter lavorare in televisione, Claudio ha deciso di trasferirsi a Milano. Nonostante sia spesso in giro per lo stivale (espressione popolare in italiano che significa “in giro per l’Italia”), Lauretta ama la vita domestica e il relax nella sua casa, soprattutto dopo ore e ore di lavoro. Nel 2019 Striscia la Notizia ha utilizzato per la prima volta Deepfake per imitare Matteo Renzi. In quell’occasione non ci si rese subito conto che non si trattava realmente del politico, ma del suo imitatore. Ha una grande passione per il ciclismo; gli piace molto la musica; ama viaggiare.