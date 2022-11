Curiosità su chi è Luisella Costamagna? Età, vita privata, Ballando con le stelle, compagno, marito e figli

Nel corso della sua carriera, la giornalista Luisella Costamagna ha mantenuto legami con Michele Santoro e Maurizio Costanzo. Cosa sappiamo di lei? Scopriremo tutto, dalla sua età al programma di Rai 1 Agorà, fino al figlio a Ballando con le stelle, che inizierà a ottobre.

Età, provenienza, studi

È nata a Torino il 16 dicembre 1968. Fin da giovane è stata giornalista professionista. Oltre a essersi laureata in filosofia (110 e lode), è iscritta all’albo dei giornalisti dal 2000. La sua carriera radiotelevisiva è iniziata a Teletime, una rete privata piemontese, dove ha condotto il telegiornale.

Luisella Costamagna in tv: da Michele Santoro ad Agorà

Nel 1996 inizia la sua proficua collaborazione con i programmi di Michele Santoro: Moby Dick (Italia 1) è il primo. Conduce poi Tg Studio Aperto, per poi tornare alla corte di Santoro, in Rai, dove propone approfondimenti, interviste e inchieste ne Il raggio verde e Sciuscià. Nel 2002 scrive, produce e conduce il programma femminile Donne (in onda su Rai 2 in seconda serata). Su Canale 5 collabora rispettivamente al Maurizio Costanzo Show e a Buon pomeriggio. Su La7 è attore di Annozero e autore. Nel 2010 è su Rai 2 con Robinson, nel 2011 con Luca TeleseIn onda e nel 2012 con Servizio pubblico e Crime Investigation. Su Rai 2 è anche opinionista per Agon Channel e Crime Investigation. È anche opinionista del Fatto Quotidiano e di Truth.

Da Agorà a Ballando con le stelle

Costamagna è stata spesso ospite di Fuori dal coro, il programma di Rete 4 di Mario Giordano. Nel 2020 tornerà su Rai 3 per presentare Agorà. A partire dall’ottobre 2022, Costamagna assumerà per la prima volta un nuovo ruolo: sarà infatti una delle concorrenti di Ballando con le stelle, il programma del sabato sera di Rai 1, condotto come sempre da Milly Carlucci.

Vita privata, compagno, figlio, social

Dario Buzzolan è da molti anni un partner affidabile della scrittrice Luisella Costamagna. Figlio di Ugo, il cui status di creatore della critica televisiva italiana è significativo, Davide è stato finalista al Premio Strega per la letteratura con I nostri occhi sporchi di terra nel 2009. Luisella partecipa ai social media, dove condivide contenuti di attualità, e a Instagram, dove condivide foto personali.