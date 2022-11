Curiosità su chi è Marco De Angelis compagno di Claudia Pandolfi

Marco De Angelis è un produttore cinematografico legato all’attrice Claudia Pandolfi. Approfondiamo le sue caratteristiche.

Marco De Angelis è un produttore cinematografico. Dal 2014 è legato sentimentalmente all’attrice Claudia Pandolfi. Nato l’8 ottobre 1980 (sotto il segno zodiacale della Bilancia), De Angelis è responsabile della Dap De Angelis Group, una società di produzione cinematografica che dal 2010 ha lavorato alla produzione di numerosi film, tra cui Late Summer , La mossa del pinguino e Terra. Il suo film più recente è No Field , uscito nel 2017. Ha anche prodotto la serie popolare di Netflix, Baby .

Marco De Angelis: la vita privata

Poco si sa della vita privata del produttore, che è sempre stato molto riservato. Quello che si sa di lui, però, è che ha avuto un figlio dall’attrice Claudia Pandolfi nel 2016 (l’attrice ha anche un altro figlio, Gabriele, nato dalla sua precedente relazione con Roberto Angelini). In un’intervista a Verissimo, la Pandolfi ha confessato che non voleva prendere in considerazione l’idea di sposarsi con il suo compagno, ma a proposito del loro legame ha detto che per lei era come se fossero a tutti gli effetti marito e moglie: “Ci siamo sposati a Barcellona con un tizio per strada che diceva di essere un prete di non so quale religione… Ci ha messo in testa delle cose, ci ha unito le mani e ci ha fatto diventare marito e moglie. Ha significato molto per me!”.

Chi è Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi (nata il 17 novembre 1974) è un’attrice e modella italiana. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia nel 1991, quando arriva alla finale di Miss Italia e viene notata dal regista Michele Placido. Da allora ha preso parte a numerosi film e fiction di successo, tra cui Distretto di Polizia, Un medico in famiglia, I Liceali e molti altri.