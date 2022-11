Curiosità su chi è Martin Payero (presunto) fidanzato si Wanda Nara moglie di Mauro Icardi

Chi è Eugenia Suarez, l’attrice argentina che, come riportato dai media locali, avrebbe strappato Wanda Nara al cuore di Maurito Icardi? Il suo profilo è sconcertante e unico. La Suarez è nata nel 1992 e ha avuto tre figli da due padri diversi: Rufina, nata nel luglio 2013 dalla relazione con Nicolas Cabré, un attore simile alla Cina che ha frequentato dal 2012 al 2013, Magnolia e Amancio, nati rispettivamente nel febbraio 2018 e nel luglio 2020 dal legame con l’attore cileno Benjamín Vicuña, durato dal 2016 al 2021.

La sua carriera televisiva è iniziata quando aveva solo 11 anni; da allora è apparsa in sette film e 23 programmi televisivi, tra cui telenovelas e serie TV. È apparsa anche in diversi spettacoli teatrali e gruppi musicali, tra cui i TeenAngels, di cui è stata una delle fondatrici. Nel maggio 2018 ha aperto il China by Antolín a Buenos Aires. Per l’occasione si è anche esibita come cantante, insieme a Zaira Nara, sorella di Wanda, tra gli altri ospiti VIP. Su Instagram ha quasi cinque milioni di follower e posta numerose immagini.

Wanda Nara ha pubblicato una storia su Instagram accusando l’attaccante di averla tradita con un’altra donna: “Hai rovinato un’altra famiglia per un’altra donna”. Poi l’ha cancellata e ripostata su sfondo nero, lasciando pochi dubbi sulla relazione travagliata della coppia. Ha anche rimosso il follow del giocatore, poi l’ha riaggiunto, poi l’ha rimosso di nuovo. Inoltre, ha cancellato dal suo profilo tutte le foto che la ritraggono con Icardi.

Scorrendo fino a Natale 2020 si scopre che la coppia, che si è sposata il 27 maggio 2014, vive ancora insieme. Wanda Nara è madre di altri tre figli, Benedetto, Valentino e Costantino, avuti dall’ex marito Maxi Lopez. Wanda Nara e Maxi Lopez hanno divorziato nel 2013. Lo screenshot dimostra che si è separata da Mauro Icardi. Inoltre, ha informato privatamente i media sudamericani della sua separazione da lui. Ha anche inviato un messaggio privato a un amico, che è stato poi condiviso sui social media, rendendo così la notizia di dominio pubblico.

Una frase di Wanda ha scatenato una tempesta sui social media, alimentando l'”Icardi-gate”. Tutto è iniziato quando l’attaccante del Paris Saint-Germain ha tradito la moglie e molti degli 8 milioni di follower di Wanda hanno cercato risposte. Eugenia Suarez, attrice argentina molto famosa e un tempo grande amica di Wanda Nara (defollowata nelle scorse ore), è l’oggetto del gossip. Maurito, il nuovo interesse amoroso della Suarez, sarà una nuova fiamma?