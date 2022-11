Curiosità su chi è Nadia Rinaldi? Età, figli, compagno, marito, film, quanto è dimagrita

La famosa attrice e nota opinionista Nadia Rinaldi è sposata da tempo con Francesco Toraldo. Chi è e cosa sappiamo di lui?In questo articolo tratteremo tutto quello che c’è da sapere sull’attrice italiana Nadia Rinaldi. Parleremo dei suoi figli, del coniuge, dei film, dell’età, dell’altezza, del peso e del dimagrimento, tra le altre cose. Per finire, esamineremo tutti gli aneddoti più strani su di lei.

Nadia Rinaldi, chi è: età, altezza e peso

Nome vero: Nadia Rinaldi

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 13 settembre 1967

Segno zodiacale: Vergine

Età: 55 anni

Peso: 65 kilogrammi

Altezza: non disponibile

Professione: attrice

Capelli: biondi

Occhi: marroni

Il Laboratorio di Pratica Scenica di Gigi Proietti ha ispirato Nadia Rinaldi a intraprendere la carriera cinematografica e televisiva dopo avervi partecipato. Nel corso della sua carriera cinematografica ha partecipato a numerose commedie italiane. In Faccione (1991), esordio alla regia di Christian De Sica, ha interpretato la protagonista. Seguono diverse commedie natalizie di Enrico Oldoini. Carlo Vanzina ha diretto S.P.Q.R. – 2000 e ½ e Nino Manfredi e Anna Longhi hanno recitato in Una milanese a Roma. Questa commedia è stata diretta da Diego Febbraro.

In quel periodo l’attrice ha girato anche alcune pubblicità della Conad. Il fantasma dell’Opera (1998) di Dario Argento ne è un esempio. Carlotta Altieri è uno dei suoi personaggi nel film. Oltre a recitare in numerosi film, è apparsa anche in alcune fiction. Ad esempio, in Un medico in famiglia di Tiziana Aristarco, una fiction in cui interpreta una vicina di casa cattiva. Su Canale 5, Alessia Marcuzzi ha recitato in La talpa e L’isola dei famosi. In entrambi i programmi ha interpretato una maliziosa abitante dell’isola.

La sua prima apparizione sul palcoscenico è stata nel 1988 in Liola, per la regia di Gigi Proietti, e la sua successiva interpretazione è stata ne Il desiderio preso per la coda (1990), sempre per la regia di Proietti. Negli anni Novanta lavora sotto la direzione di Enrico Lamanna, Giorgio Strehler, Gianfelice Imparato e Gigi Proietti per la terza volta, nel 1994, nello spettacolo Per amore e per delitto.

Nadia Rinaldi, chi è: figli, compagno, marito e vita privata

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata dell’attrice. Il suo primo compagno e coniuge importante è stato Mauro Mandolini, con cui ha avuto un figlio nel 2000. Dopo la separazione, Nadia Rinaldi ha sposato Ernesto Ascione. I due si sono sposati l’11 ottobre 2003 nella chiesa di San Marco a Roma. Anche questa unione è fallita e hanno divorziato nel 2006.

Nel 2010 Nadia ha sposato il pittore Francesco Toraldo, dal quale ha avuto la seconda figlia. I due si sono separati nel 2012.

Francesco Toraldo chi è l’ex marito di Nadia Rinaldi

E l’ex marito, Francesco Toraldo? È un pittore di professione, non un personaggio del mondo dello spettacolo. Purtroppo abbiamo poche informazioni su di lui. Sappiamo che la relazione tra Nadia e Francesco è nata dal precedente divorzio di lei con Ernesto Ascione e dalla separazione con Mauro Mandolini.

Riccardo, il primo figlio di Nadia, era già nato quando lei e il pittore hanno iniziato la loro relazione. La casa di famiglia a Roma, dove vivevano, potrebbe essere il luogo in cui si sono sposati nel 2010, ma due anni dopo hanno divorziato. In quei due anni è nata la seconda figlia di Nadia, Francesca Romana Toraldo. È sempre stata una madre premurosa e i suoi figli le vogliono molto bene.