Curiosità su Riccardo Mandolini figlio di Nadia Rinaldi? Età, carriera, vita privata

Gli anni ’80 sono stati l’apice del successo di Nadia Rinaldi nella televisione e nel cinema italiano, quando è apparsa in film di successo con Gigi Proietti, Christian De Sica e Massimo Boldi, tra gli altri. I cinepanettoni sono popolari tra gli italiani e si basano sulla celebrazione annuale del Natale.Il pubblico è sempre stato affascinato e catturato dal sorriso di Nadia, che è sempre stata un’attrice solare e allegra. Tra i suoi più grandi successi ricordiamo Vacanze di Natale ’91, Quando eravamo repressi, S.P.Q.R.-2000 e 1/2 anni fa di Vanzina, Il fantasma dell’opera (di Dario Argento), Una milanese a Roma (con Nino Manfredi) e Miracolo Italiano.

Negli ultimi anni Nadia Rinaldi è diventata un’opinionista molto amata soprattutto nei programmi di Barbara D’Urso, essendo diventata una delle attrici più popolari in Italia. Sappiamo che è stata sposata e ha due figli, uno dei quali è Riccardo, figlio di Mauro Rinaldi. Cosa sappiamo, dunque, di suo figlio?

Nadia Rinaldi, chi è il figlio Riccardo?

Cresciuto tra set cinematografici e teatri, è nato Riccardo, figlio del regista Mauro Mandolini e dell’attrice Nadia Rinaldi. Come avevamo previsto, era già nato. Non sorprende quindi che fin da piccolo sia stato affascinato dalla recitazione. Poiché i suoi genitori lavoravano nello stesso campo, la sua carriera avrebbe potuto affermarsi più facilmente.

Tuttavia, ha studiato duramente per diventare un attore e ha frequentato la scuola di cinema con maestri rinomati come Giancarlo Giannini e Placido. Ha recitato con Ambra Angiolini nella commedia Max Croci di Luca Argentero. È poi apparso in Al posto tuo, che ha avuto un buon riscontro. È stato uno dei personaggi chiave della serie Netflix Baby, che gli ha permesso di mostrare le sue capacità.