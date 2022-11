Curiosità su chi è Rosanna Banfi? Età, Ballando con le stelle, padre Lino, tumore, marito e figli

Conosceremo Rosanna Banfi, concorrente di Ballando con le Stelle 2022, l’8 ottobre. Chi è? Vediamo cosa sappiamo di lei. Scopriremo la sua famiglia, i suoi figli, la sua carriera, la sua salute e tutto il resto.

Età, provenienza, studi

Rosanna Zagaria Banfi è nata a Canosa di Puglia il 10 aprile 1963. Lei e suo padre condividono lo stesso cognome. Rosanna Lagrasta Banfi è cresciuta a Roma, dove il padre Lino Banfi era impegnato nei suoi primi ruoli cinematografici. Suo nipote Walter è suo fratello minore. In gioventù Rosanna Lagrasta ha avuto una personalità un po’ ribelle, ma si è interessata al mondo dello spettacolo e ha studiato teatro e scuole di recitazione.

Rosanna Banfi: il cinema e le fiction

Rosanna Banfi ha esordito nel cinema come assistente costumista nei film “Vai avanti tu che mi vien da ridere” e “Pappa e ciccia” nel 1982. Appare per la prima volta davanti alla macchina da presa nel 1984 in “Il ragazzo di campagna”, in cui non è accreditata; due anni dopo, appare in “Grandi magazzini”, in cui il suo nome compare per la prima volta nei titoli di coda. Negli anni successivi, appare in “Bellifreschi” e “Saint Tropez – Saint Tropez”. In televisione appare in diversi programmi, tra cui “Il vigile urbano” (1989), “Un medico in famiglia” (1998-2009, 2013-2016), “Lo zio d’America” (2002-2006), “Raccontami una storia” (2004), “Capri” (2006-2010), “Il padre della sposa” (2006), “Il commissario Zagaria” (2011), “Provaci ancora Prof!” (2015) e “È arrivata la felicità” (2015).

2022: da Il cantante mascherato a Ballando con le stelle

Nel 2022, Rosanna Banfi e Papa Lino parteciperanno al Cantante mascherato in coppia, con Papa Lino che si nasconderà dietro il costume da pulcino. Sabato 8 ottobre, Banfi parteciperà alla 17ª edizione di Ballando con le stelle, programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nella versione precedente, Banfi è apparso come “Ballerino per una notte”, accompagnato da papà Lino.

Rosanna Banfi: vita privata, marito, figli, malattia, ristorante

Nel 1992, il produttore cinematografico e sceneggiatore Fabio Leoni ha sposato Rosanna Banfi. La coppia ha avuto due figli, Virginia (nata nel 1993) e Pietro (nato nel 1998). Durante la trasmissione di Rai 1 “La vita in diretta”, Lino Banfi ha dato la notizia della battaglia della figlia Rosanna contro il cancro al seno. Dopo molti cicli di chemioterapia, la donna è riuscita a sconfiggere il tumore e da allora è diventata portavoce della ricerca e della prevenzione del cancro al seno. L’Orecchietteria Banfi, un ristorante a Roma (zona Prati), recentemente aperto da Banfi e da suo padre, prende il nome dalla minuscola pasta (orecchiette). Naturalmente, la cucina pugliese è una delle sue specialità. Possiamo collegarci con Banfi sul suo account ufficiale di Instagram.