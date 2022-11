Curiosità su chi è Stash? età, carriera, biografia, fidanzata, figli e The Kolors

Stash ha padroneggiato sia il palcoscenico che la vita, e su di lui emergono sempre nuovi dettagli. Vi accompagniamo in un viaggio attraverso la sua vita, dai The Kolors al successo personale!

Una figura carismatica e irriverente che si è ritagliata un posto sul podio dei giovani talenti più in voga del gossip. Stash dei The Kolors, che ha trasformato Amici di Maria De Filippi in un palcoscenico per le sue performance dal sapore retrò, è salito alla ribalta nel 2017. Quando è stata riconosciuta per la prima volta la sua grandezza artistica, ma si è anche scoperto gentile e premuroso, in particolare nei confronti di Giulia e dei loro due figli. Chi è davvero Stash? Lo scopriremo.

Chi è Stash: la biografia

Antonio Stash Fiordispino ha scelto di farsi conoscere dal pubblico come Stash. Incisivo come la sua tagliente presenza scenica, riesce a diventare una vera star in una sola stagione di Amici (2014-2015). Nato con il moniker Antonio Stash Fiordispino, ha scelto solo alcune lettere come pseudonimo. Inizia come leader di una band emergente, i The Kolors, sul palcoscenico televisivo prima di trasformarsi in qualcosa di più di un semplice leader.

Nato il 7 luglio 1989 sotto il segno del Cancro, ha perseguito precocemente il suo desiderio di musica. Ha continuato a vivere il suo sogno, ma con la fisiologica pressione di esplorare l’universo al di là della calda e accogliente famiglia. Si è quindi trasferito a Londra per migliorare il suo inglese e successivamente a Milano per affinare il suo mestiere. Umberto Fiordispino, suo padre, è proprietario di uno studio di registrazione a Napoli, dove hanno inciso i più famosi artisti italiani. Uno di questi è Pino Daniele. L’aspetto divertente di Stash, le circostanze del suo viaggio di sola andata verso la fama e la sua passione per leggende della musica come Michael Jackson, Queen e Pink Floyd sono tutti segni della sua passione per la musica. Oltre ai The Kolors, anche Alex Fiordispino fa parte della band: suo cugino! ‘Frida’ è stata eseguita al Festival di Sanremo 2018, con la formazione.

La vita privata di Stash

Nel 2017, la giornalista di moda Carmen Fiorentino ha chiuso una relazione molto importante con Stash, che era durata 10 anni. Da allora, tra le donne del mondo dello spettacolo si sono rincorse le voci sui suoi possibili legami. Prima fra tutte Giverna Lambruschi (ex fidanzata di Niccolò Bettarini ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne).Anna Tatangelo è stata un’altra donna con cui è stato legato. Gigi D’Alessio, che ha subito smentito l’accusa di avere un legame con Anna Tatangelo diverso da una profonda e fraterna amicizia, ha negato di aver mai avuto una relazione con la cantante.Più tardi, nello stesso anno, Gigi e Giulia Belmonte, tronista e Miss Abruzzo, si sono fidanzati. Il 3 dicembre 2020 annunciano la nascita di Grace. Il 22 aprile 2022 Giulia e Stash hanno annunciato la loro seconda gravidanza. Il 4 agosto 2022 nasce Imagine, per la felicità dei genitori.

Chi è la fidanzata di Stash, Giulia Belmonte?

Giulia Belmonte è nata nel 1995 ed è stata incoronata Miss Abruzzo nel 2013, oltre ad aver partecipato al concorso di Miss Italia tre anni dopo. Oltre a essere modella e influencer, è anche giornalista. Oltre a lavorare a Telenova in Lombardia, studia Scienze della Comunicazione e lavora a Novastadio, un format che si occupa di sport. La sua gravidanza è stata raccontata su Instagram e possiamo ipotizzare che sia nato Stash, suo figlio. Il secondo nome di Antonio è Stash, molto probabilmente ispirato a Money dei Pink Floyd (Grab that cash with both hands and make a stash!), la band preferita del padre. Oltre alla musica, ha diversi interessi, tra cui lo sport e il mare. Stash ha un rapporto fantastico con i suoi fan, che postano regolarmente le sue esperienze quotidiane sul suo profilo Instagram.

Dove vive Stash

A Milano, Stash ha lavorato con la sua band a un ambizioso progetto musicale, mentre studiava pittura all’Accademia di Brera. Allo stesso tempo, studia nuove tecnologie. La tappa successiva è stata Londra, ma poi è tornato in Lombardia. I tre hanno vissuto per un breve periodo in case diverse prima di andare a vivere insieme in un appartamento sui Navigli. Amici li ha fatti incontrare e la… signora che ha affittato loro la mansarda faceva ovviamente il tifo per loro! Oggi vive a Milano con la sua famiglia, anche se si reca spesso negli Stati Uniti.

Quanto guadagna Stash

Non sappiamo esattamente a quanto ammonti il patrimonio di Stash, però se andiamo a vedere la quantità di dischi venduti dalla sua band, sicuramente possiamo ipotizzare che sia una bella cifra. Il secondo disco in studio, Out, ha venduto oltre 200mila copie, diventando quattro volte disco di platino. Nel dicembre 2021 ha entusiasmato i suoi follower un video dove faceva una dolce serenata a sua figlia Grace. È stato anche doppiatore del film di animazione su Netflix Vivo.