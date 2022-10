Curioso di sapere chi è Massimiliano Gallo di “Vincenzo Malinconico”? Età, moglie, compagna e figlia Giulia

Massimiliano Gallo: età, famiglia, film e partner. Cosa sappiamo dell’attore napoletano? Dal teatro all’ex moglie, dalla figlia a “Imma Tataranni”, a “Vincenzo Malinconico” (serie di Rai 1 che dal 20 ottobre lo vede protagonista).

L’età e le origini, tra studi e teatro

L’esperienza al cinema

L’esperienza in tv, da Imma Tataranni a Vincenzo Malinconico

La vita privata, dall’ex moglie alla figlia

Massimiliano Gallo su Instagram

Massimiliano Gallo: Origini, età, studi, teatro

Massimiliano Gallo è nato a Napoli il 19 1968. Figlio di un famoso cantante giugno è cresciuto circondato dalla musica. Il padre Nunzio Gallo è un cantante con un curriculum impressionante che va da Canzonissima al Festival di Sanremo, dal Festival di Napoli alle apparizioni cinematografiche come attore. La madre è Bianca Maria Varriale. Massimiliano ha un fratello maggiore di nome Gianfranco che, come lui, fa l’attore. Completano il nucleo familiare di origine la sorella Loredana e il fratello Jerry. Massimiliano Gallo ha iniziato un recitare fin da bambino, calcando piccoli palcoscenici locali. Dopo la maturità, entra nella compagnia teatrale di Carlo Croccolo e, nel 1988, fonda con il fratello Gianfranco la “Compagnia Gallo”. Ha lavorato con diversi registi italiani famosi, tra cui Aldo Giuffrè,

Massimiliano Gallo al cinema

Dopo il successo del musical “C’era una volta…Scugnizzi” del 2002, Massimiliano Gallo ha esordito sul grande schermo in alcune fiction Rai tra il 2004 e il 2006. Nel 2009 ha interpretato Valentino Gionta in “Fortapàsc” di Marco Risi, un film su Giancarlo Siani. L’anno successivo ha recitato in “Mine vaganti” di Ferzan Özpetek. I suoi film successivi sono stati distribuiti nelle sale. Tra questi, “Perez” e “Invisibili”, entrambi diretti da Edoardo De Angelis. “La kryptonite nella borsa” di Cotroneo e “Si accettano miracoli” di Alessandro Siani sono solo due dei suoi film per il grande schermo. Nel 2011, Maria Sole Tognazzi ha diretto “Io e lei”. Giuseppe M. Gaudino ha diretto “Per amor vostro”. Rocco Papaleo ha realizzato “Una festa esagerata”, mentre “Onda su onda” è stato realizzato da Vincenzo Salemme. Mario Martone ha realizzato “Il sindaco del rione Sanità”, “Pinocchio” è stato diretto da Matteo Garrone e “È stata la mano di Dio” è stato diretto da Paolo Sorrentino. Alessandro Gassmann ha recitato in “Il silenzio grande”.

In Tv da Imma Tataranni a Vincenzo Malinconico

Nel 2010, Massimiliano Gallo ha ottenuto un importante ruolo televisivo nella fiction “Il segreto dell’acqua”. È apparso in fiction e miniserie televisive come “Il generale dei briganti” (2012); “Il clan dei camorristi” (2013); “Volare – La grande storia di Domenico Modugno” (2013); “Per amore del mio popolo” (2014); “Una grande famiglia” (2015); “The Young Pope” (2016, episodio 1×06); e “Sirene” (2017). È diventato noto per il ruolo del commissario Luigi Palma nella serie TV “I Bastardi di Pizzofalcone” e per l’interpretazione di Pietro De Ruggeri in “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, entrambe debuttate rispettivamente nel 2017 e nel 2019. In “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso”, al via giovedì 22 ottobre 2022 su Rai 1, Massimiliano Gallo veste i panni del protagonista, che ha tratto dal romanzo di Diego De Silva. Il personaggio è uno strano avvocato che filosofeggia e scherza, ma si troverà ad affrontare situazioni serie.

Vita privata: dall’ex moglie alla figlia, all’attuale compagna

Nel 1992 Massimiliano Gallo ha sposato Anna, conosciuta a un evento. Nel 1997 nasce Giulia, la figlia della coppia. La coppia si è separata, ma sappiamo che all’epoca l’attore non era molto conosciuto. I Gallo sono rimasti vicini da quando si sono incontrati a una cena e sono diventati romantici. Shalana Santana, attrice di origine brasiliana, ha una relazione con Gallo dal 2002. Dopo essersi incontrati a una festa, i due hanno immediatamente sentito un legame. Prima di partecipare alla seconda stagione del Grande Fratello, Lukacs era un rinomato dentista napoletano. I due sembrano essere una coppia affiatata.