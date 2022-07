“Eri bellissima, ora sei orribile”. 270 mila euro per rifarsi dalla testa ai piedi e avere la vagina più grossa del mondo: come era Mary

Dopo aver speso oltre 270.000 euro per ottenere “la vagina più grassa del mondo”, la modella Mary Magdalene si è sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica, tra cui la correzione del naso e dei seni extra.

Secondo il Daily Mail, Maria Maddalena ha aperto un profilo OnlyFans dove pubblica contenuti a pagamento. Non ha intenzione di smettere di migliorare la sua vagina o di fare una riduzione delle dita dei piedi per migliorare l’aspetto dei suoi piedi, dato che è in grado di pagare la chirurgia estetica grazie ai suoi guadagni.

Una chirurgia plastica estrema mi ha reso quella che sono ora, e i miei fan pagano un sacco di soldi per vedermi così. Non esiste nessuno come me al mondo, come sottolineano spesso alcuni utenti che commentano le sue foto, riferendosi alla bella donna pre-trasformazione.



I fan hanno appreso che in quel periodo la modella si era sottoposta a un’operazione al naso da Barbie, a occhi da gatta, a un impianto di sopracciglia e a faccette di porcellana. Sebbene il suo viso fosse ancora coperto di croste e lividi, non provava più alcun dolore, ha dichiarato la modella su Instagram mentre mostrava il suo viso gonfio.

Ogni giorno mi sveglio sperando di vedere il mio naso ridursi! Sono così entusiasta!”, ha dichiarato la modella in una dichiarazione ai suoi follower. Ha anche postato su Instagram foto di se stessa nella sua “vita precedente”, con un aspetto triste e acquoso.