Estrazioni Lotto e Superenalotto,10eLotto di oggi martedì 20 dicembre 2022: quote, pronostici e numeri vincenti

In questa pagina sono riportati i risultati dei giochi SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Il jackpot del SuperEnalotto è salito a ben 330 milioni di euro a causa della mancanza di una sestina vincente.

Lotto oggi estrazione martedì 20 dicembre: i numeri vincenti

I numeri vincenti del Lotto del concorso di oggi, sabato martedì 20 dicembre, in diretta. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SuperEnalotto di oggi: estrazione martedì 20 dicembre 2022

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi martedì 20 dicembre 2022, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

10eLotto, estrazione di martedì 20 dicembre 2022: i numeri vincenti di oggi

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, martedì 20 dicembre 2022.

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

Siete nati o festeggiate l’onomastico gennaio? Avete un vostro giorno di gennaio preferito oppure c’è un’estrazione che vi piace in particolar modo? Allora questa rubrica fa per voi. Per ognuno dei prossimi 31 giorni vi abbiamo preparato 3 ambi secchi speciali. Voi non dovete far altro che scegliere il giorno desiderato e puntare le 3 coppie consigliate sulla ruota preferita e su Tutte. Ogni ambo ha come base il numero 46. Si tratta dell’estratto più apparso nei vari mesi di gennaio a partire dal 1939.

Pensate che il 46 è uscito ben 352 volte e noi puntiamo proprio su questa frequenza. Ogni volta che su una qualsiasi ruota uscirà il 46 ci saranno almeno 5 vincitori. Se il 46 dovesse apparire, come in passato, più volte nel corso del mese in esame, potrebbero risultare vincenti anche tutte le previsioni collegate ai 31 giorni. Insomma le prospettive per vincere un bell’ambo secco ci sono tutte e per questo vi consigliamo di seguire con molta attenzione le “tre perle di gennaio”.

Il gioco del Lotto è un antico gioco di fortuna che risale al XVI secolo e che è stato introdotto in Italia nel 1530. Si tratta di un gioco d’azzardo in cui i giocatori devono indovinare una serie di numeri che verranno estratti durante l’estrazione settimanale. Il gioco del Lotto è probabilmente uno dei più antichi giochi d’azzardo ancora oggi in esecuzione in tutto il mondo.

Il gioco del Lotto funziona così: i partecipanti comprano una schedina che contiene una serie di numeri da 1 a 90 e devono scegliere i numeri che pensano verranno estratti. Ogni settimana, viene effettuata un’estrazione in cui vengono estratti sei numeri. I partecipanti vincono se indovinano almeno tre dei sei numeri estratti. È anche possibile vincere un premio più elevato se si indovinano tutti e sei i numeri.

Ci sono una serie di strategie che i giocatori possono utilizzare per tentare di vincere al gioco del Lotto. Una di queste è la selezione di numeri casuali. In questo caso, i giocatori scelgono i numeri in modo casuale, facendo affidamento sulla fortuna piuttosto che su una strategia. Altri giocatori, invece, utilizzano le statistiche per scegliere i numeri più probabili. Per fare ciò, i giocatori analizzano le estrazioni precedenti per vedere quali numeri sono stati estratti più di frequente.

Il gioco del Lotto è un modo divertente ed emozionante per tentare la fortuna e vincere un premio. Tuttavia, è importante ricordare che si tratta di un gioco d’azzardo e che, come tutti i giochi d’azzardo, è possibile perdere soldi. Pertanto, è importante giocare in modo responsabile. Inoltre, è bene ricordare che non esiste un sistema di gioco infallibile per vincere al gioco del Lotto. Alla fine, la fortuna ha un ruolo molto importante nell’esito della partita.

Le previsioni zodiacali del Lotto

ARIETE Qualche episodio di nervosismo all’interno della coppia. Tieni a freno la lingua. La tua determinazione viene premiata da tante piccole soddisfazioni economiche. TERZINA 10eLOTTO 35.37.46

TORO Il clima in coppia è sereno e collaborativo. Erotismo al top. Fortuna nella professione e negli affari, ma devi trovare il coraggio di osare. TERZINA 10eLOTTO 29.46.90

GEMELLI Periodo dolce e coinvolgente il merito, però, spetta in gran parte al partner sempre presente nei momenti cruciali. Problemi di lavoro e di denaro, disturbano il mese. TERZINA 10eLOTTO 29.37.62

CANCRO Qualche discussione in famiglia, obbligherà ad un franco scambio di idee. Cattiva gestione delle spese. Controlla meglio la gestione del tuo denaro. TERZINA 10eLOTTO 62.87.90

LEONE Cielo sereno per le coppie. Seduzioni vincenti per i single. Mattone su mattone, stai costruendo situazioni di massima affidabilità. TERZINA 10eLOTTO 19.46.62

VERGINE Se di recente sei uscito con “le ossa rotte” da una storia finita male, ora hai tutte le carte in regola per prenderti una bella rivincita. Fortuna in arrivo TERZINA 10eLOTTO 06.35.62

BILANCIA Hai già una persona da amare? Dovrà tenerti d’occhio: troppe tentazioni, infatti, rischiano di farti perdere la testa. Una spesa eccessiva in famiglia ti manda in bestia. TERZINA 10eLOTTO 29.35.87

SCORPIONE Se ascolterai le esigenze della persona amata, la coppia si arricchirà di nuovi stimoli. Se sei solo, invece, guardati intorno. Via libera agli affari e ai lavori di ripristino di casa. TERZINA 10eLOTTO 06.37.90

SAGITTARIO In primo piano le faccende di cuore, il piacere ti gratifica e triplica il tuo charme. Un ottimo guadagno, conferma che in passato hai fatto la scelta giusta. TERZINA 10eLOTTO 06.46.87

CAPRICORNO In famiglia più di una volta avrai la sensazione di essere uno contro tutti. Rifletti. In parte la responsabilità è anche la tua. Miglioramenti sul lavoro e situazione economica. TERZINA 10eLOTTO 19.37.87

ACQUARIO In amore tutto procede nella norma, tranne qualche giornata nervosa a carico della prima decade. Sul lavoro, puoi guadagnare vantaggio e aumentare le tue entrate di economiche TERZINA 10eLOTTO 19.35.90

PESCI Stanchezza e incomprensione nei rapporti, saranno spesso causa di litigi. Vietato perdere la testa. Sul lavoro non prendere decisioni affrettate: presto le cose miglioreranno. TERZINA 10eLOTTO 06.19.29