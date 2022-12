Hai capito chi è Alexia? Età, carriera, vita privata, marito, figli, Instagram

Negli anni ’90, Alexia, pseudonimo di Alessia Aquilani, è stata una celebre vocalist. È nota per la sua voce potente ed è considerata la regina della musica dance mondiale. Approfondiamo la sua vita e quello che sta facendo al presente….

Chi è Alexia

Alessia Aquilani, nata a La Spezia il 19 maggio 1967 e alta 1 metro e 80, è famosa per la sua musica degli anni '90. La sua fama ha portato a vendere 6 milioni di copie nel corso della sua carriera, un risultato notevole per una musicista che attira il pubblico con la sua voce.

Carriera

Alexia, vocalist di fama mondiale, ha registrato brani in diverse lingue. Tra i suoi successi ricordiamo Dimmi Come, Da Grande, Ti Amo Ti Amo, Biancaneve, Happy, Per Dire di no, Egoista, Io e Te, Think About The Way, Mio Padre e molti altri. Queste canzoni l’hanno resa una delle cantanti più popolari in Italia e all’estero e l’hanno portata in cima alle classifiche.

La vita privata

In una delle sue ultime interviste, Alexia ha espresso il forte desiderio di diventare madre prima o poi. Attualmente è sposata con Andrea Camerana, nipote di Giorgio Armani, e ha due figlie, Maria Vittoria e Margherita. Alexia è ancora nel mondo della musica, ma non con la stessa intensità di un tempo.

Instagram

Alexia ha un profilo Instagram, intitolato “Alexia.social”, dove ha accumulato 28.500 follower. Pubblica regolarmente foto delle sue esibizioni e della sua vita quotidiana. Apparendo appagata e incontaminata dalle ingiurie del tempo, i post di Alessia Aquilani la ritraggono spesso sorridente al sole.