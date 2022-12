Sapete come si sono conosciuti Flora Canto e Enrico Brignano? La storia

Scopriamo gli inizi della storia d’amore tra Flora Canto ed Enrico Brignano e scopriamo come si sono incontrati per la prima volta.

Da tempo Flora Canto ed Enrico Brignano vivono la loro bella storia d’amore. Tuttavia, a settembre, dopo un fidanzamento durato sette anni, l’attore ha deciso di sposarsi e ha fatto la domanda alla donna che sarà la sua futura moglie. Brignano ha chiesto a Canto di sposarlo nella romantica città di Verona, mentre si esibiva nel suo spettacolo Un’ora sola vi vorrei all’Arena, suggellando così il loro duraturo amore.

Flora Canto ed Enrico Brignano, come si sono conosciuti

Nel 2013 si sono incontrati sul litorale di Sabaudia, una località balneare del Lazio. È stato in questo luogo che la loro storia d’amore ha iniziato a crescere, rivelando che si sentivano come se fossero stati colpiti da un fulmine. Un fatto ancora più straordinario, visto che tra loro c’era un enorme divario di età (17 anni).

Da allora Enrico e Flora non si sono più separati e hanno accolto in famiglia due figli: Martina nel 2017 e Niccolò il 20 luglio. Alla fine Brignano ha deciso di fare la grande proposta alla sua futura moglie, chiedendole la mano in una serata all’Arena di Verona il 15 settembre. Una scena da film, con l’attore che si è inginocchiato e ha consegnato l’anello a Flora, che ha risposto con un secco sì alla proposta del suo futuro marito.

Enrico Brignano e Flora Canto non solo hanno una relazione d’amore, ma condividono anche una vita professionale, essendo entrambi impegnati nel settore dello spettacolo. Inoltre, hanno acquistato una villa a San Felice Circeo, dove spesso trascorrono del tempo con i loro figli.