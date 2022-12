Hai capito chi è Annalisa Scarrone? Età, tatuaggi, fidanzato, figli, carriera e vita privata

Conosci la cantante Annalisa Scarrone? Ecco alcune informazioni interessanti sulla sua carriera musicale e sulla sua vita privata.

Annalisa Scarrone è una cantante italiana classe 1985, originaria di Savona. Ha raggiunto la fama come concorrente della decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata al secondo posto. Conosciuta semplicemente come Annalisa, ha avuto una grande influenza della musica nella sua vita, crescendo con la passione per questo mondo. In questo articolo esploreremo cosa c’è da sapere sulla cantante e sulla sua vita privata, insieme ad alcune curiosità su di lei.

Chi è Annalisa Scarrone?

Ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni e ha lavorato sodo per realizzare il suo sogno di diventare una cantante di successo. Ha partecipato al talent show “Amici di Maria De Filippi” e ha ottenuto la seconda posizione. Oltre alla musica, Annalisa è anche una persona molto istruita, con una laurea in Fisica. Ha anche condotto il programma televisivo “Tutta Colpa di Einstein – Quelli del Cern”, che portava i telespettatori in esplorazione del laboratorio di Ginevra. Uno dei suoi sogni più grandi è quello di cantare all’Arena di Verona, indossando un abito blu.

Curiosità su Annalisa

Annalisa Scarrone è una grande appassionata di piercing e tatuaggi e ha molti di questi sulla sua pelle. Uno dei suoi tatuaggi più visibili è una conchiglia sullo sterno e una piccola M sulla spalla. Era molto affezionata ai suoi gatti Tina e Orlando, che spesso apparivano sui suoi scatti su Instagram, ma purtroppo entrambi sono mancati. Ha detto di essere molto amica di Alessandra Amoroso e Emma Marrone e di scambiarsi spesso consigli di stile. Gli amici e i fan la chiamano “Nali”, un soprannome nato dopo l’uscita del suo primo album omonimo. In precedenza, durante il suo tempo all’università, veniva chiamata “Billy” dagli amici. Ha anche lavorato come testimonial per diversi marchi, come Tezenis e Trussardi.

Annalisa Scarrone: (ex) fidanzato e vita privata

“La cantante Annalisa Scarrone, nota per il suo talento e la sua carriera musicale di successo, ha sempre mantenuto privata la sua vita sentimentale. Tuttavia, in passato ha confessato di essere fidanzata con un uomo di nome Davide Simonetta, conosciuto da tempo e che lavora anche lui nel mondo della musica come autore e produttore. Nel 2017, però, la coppia si è separata e da allora Annalisa ha preferito mantenere riservate le informazioni sulla sua vita sentimentale.”

Annalisa Scarrone ha affermato di non voler mescolare la sua vita privata con la carriera musicale. Ha avuto una relazione con Davide Simonetta, un produttore musicale, che poi è finita. Nel 2018, durante il Festival di Sanremo, è stato diffuso un gossip secondo cui la cantante fosse incinta, ma lei ha smentito. Non ci sono conferme su una nuova relazione di Annalisa, anche se una foto sui suoi social ha suscitato sospetti tra i fan riguardo a una presunta relazione con Marian Richiero.

Chi è Marian Richiero, fidanzato di Annalisa Scarrone

Annalisa Scarrone è stata legata a Marian Richiero dal 2016, secondo fonti ben informate. Richiero, nato nel 1987 e originario della Bulgaria, lavora nel mondo delle radio, in particolare a RTL 102.5. Ha trascorso un periodo negli Stati Uniti, in California, ma poi è tornato in Liguria, a Chiavari. Non ci sono molte altre informazioni disponibili su di lui. Nonostante siano stati avvistati insieme in diverse occasioni, Annalisa ha sempre mantenuto la massima riservatezza sulla sua vita privata e non ha mai confermato ufficialmente la relazione.

Per quanto possiamo vedere sui social, la casa di Annalisa è piuttosto classica, con qualche tocco di colore e originalità. Come colore, predomina il bianco e l’insieme è reso più interessante da qualche accessorio vintage e dalle stampe alle pareti. In camera da letto, ad esempio si concede un copriletto sgargiante e un quadro astratto tutto colorato. La sua personalità emerge molto bene nell’arredamento della stanza, completato da un tappetino peloso molto trendy. Non abbiamo informazioni sui suoi guadagni ma è senza dubbio un’artista di grande successo.