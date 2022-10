Hai capito chi è Chiara Bontempi moglie di Gianmarco Tamberi?

Chiara Bontempi è la compagna di Chiara Gimbo nel salto in alto da 13 anni, da quando ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008. È sempre stata al suo fianco, nella buona e nella cattiva sorte, fin dalla nascita di Gimbo a Marchiagnano, in Italia. L’atleta e la sua compagna di lunga data sono cresciuti ad Ancona e successivamente a Verona, dove lei ha conseguito il diploma. La loro storia d’amore è iniziata nel 2009 e, oltre alla relazione sentimentale, sono anche una coppia “social”. Grazie alla sua popolarità sui social media, lei ha 12,1 milioni di follower.

La proposta di matrimonio

Gianmarco Tamberi ha chiesto a Chiara Bontempi di sposarlo poco prima di partire per le Olimpiadi estive di Tokyo. Il momento speciale della coppia è stato immortalato e condiviso anche sulla pagina Instagram di Chiara. L’atleta ha chiesto a Chiara di sposarlo poco prima dell’evento, che è stato anche fotografato e condiviso dalla ragazza. Non riesco a trovare le parole… Il sentimento è così intenso che ancora non riesco a crederci”, ha scritto Chiara, postando una foto del suo bacio con Gianmarco. La coppia ha intenzione di fare il grande passo. E questo è evidente dal fatto che Chiara lo ha accompagnato a Tokyo, anche se il viaggio è stato lungo. Dopo la vittoria dei campionati europei, inoltre, Tamberi ha fatto l’ennesimo gesto d’amore per Chiara, indicando la mano che dovrà portare la fede.

Il matrimonio di Gimbo e Chiara

Secondo quanto trapelato, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sono sposati giovedì 1 settembre 2022 a Pescara. Per prepararsi al grande giorno, i due si sarebbero messi a dieta e avrebbero scelto un abito di Armani. Secondo un’intervista rilasciata al settimanale Chi, lei ha messo la sua vita davanti a quella di lui, ha fatto suoi i suoi obiettivi e ora lui vuole dimostrarle che è la cosa più importante.