Hai capito chi è Claudio Rego marito di Donatella Rettore? Età, lavoro e figli

Puoi riformulare questo testo come segue: Claudio Rego è un cantautore romano noto per aver collaborato con sua moglie, la famosa cantante Donatella Rettore, scrivendo alcuni dei testi delle sue canzoni di successo. I due condividono molte passioni in comune e sono stati sposati dal 2005. Tuttavia, la loro vita non è sempre stata priva di difficoltà: hanno infatti perso un figlio a gravidanza inoltrata, un evento tragico che non sono mai riusciti a superare completamente. Nonostante i loro sforzi, Donatella non è più riuscita a avere altri figli.