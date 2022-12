Hai capito chi è Mr. Rain? Età, vero nome, fidanzata, canzoni e vita privata

Mattia Balardi, meglio conosciuto come Mr. Rain, è un noto rapper italiano che ha raggiunto un grande successo nel mondo della musica. Prima di diventare famoso, però, ha tentato di partecipare a uno dei talent show più popolari del Paese. A pochi sono noti i dettagli della sua vita privata e di come ha iniziato la sua carriera nel mondo del rap.

Mr. Rain, la biografia e la carriera

Mattia Balardi, noto anche come Mr. Rain, è un rapper italiano nato a Desenzano del Garda nel 1991. Ha iniziato a comporre canzoni di rap e hip hop per divertimento, ma presto ha iniziato a ottenere grandi riscontri. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo mixtape e ha continuato a dedicarsi alla musica a tempo pieno. Ha anche partecipato alle selezioni per il talent show X Factor, superandole, ma ha poi deciso di non proseguire. Nonostante questo, Mr. Rain è diventato uno dei rapper più amati in Italia, pubblicando album di successo e tenendo tour in tutto il paese.

Mr. Rain è uno dei rapper più famosi della scena musicale italiana, con diversi successi all’attivo. Tra i suoi brani più conosciuti ci sono “I grandi non piangono mai”, dedicato a sua madre con cui ha un ottimo rapporto; “Ipernova”, che gli ha permesso di ottenere il disco di platino; “Fiori di Chernobyl”, anticipatore di un concept album contenente un cortometraggio diviso in più parti, ognuna rappresentata da una canzone. Mr. Rain ha anche alcuni duetti all’attivo, come quello con Annalisa in “Un domani”. Nel 2021 ha pubblicato l’album “Petrichor”, dal quale è stato estratto il singolo “Meteoriti”, presentato anche a Battiti Live. Nel 2022 ha partecipato al Festival di Sanremo, duettando con Highsnob-Hu su una canzone di Luigi Tenco.

La vita privata di Mr. Rain

Mattia Balardi, noto come Mr. Rain, è un rapper italiano che ha raggiunto il successo con la sua musica rap e hip hop. Benché sia riservato riguardo alla sua vita privata, ha condiviso alcuni dettagli sulla sua storia personale. Ha confessato di aver attraversato un periodo difficile, interrompendo i suoi impegni per circa un anno. Tuttavia, con l’aiuto della musica è tornato a godere della vita e a deliziare i suoi fan con le sue canzoni. Il suo pseudonimo deriva dal fatto che la maggior parte della sua musica è stata scritta durante giorni di pioggia, quando è solito trovare ispirazione. Non avendo molti soldi da giovane, ha imparato a fare tutto da solo, dal testo alla musica, dai video ad altre necessità. Ancora oggi preferisce lavorare da solo per essere sempre soddisfatto del risultato. Tra i suoi cantanti preferiti vi sono Eminem, Macklemore e Salmo.