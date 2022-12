Hai capito chi è Martina Imarisio Neviani la figlia di Nek

Martina ha due cognomi, Imarisio e Neviani, poiché è figlia di genitori separati e ha mantenuto il cognome di entrambi. Non si hanno altre informazioni sulla sua vita privata o sulla sua professione.

Martina Imarisio Neviani è la figlia di Patrizia Vacondio e Filippo Neviani, noto come Nek. Ha avuto Martina da una precedente relazione, ma ha mantenuto un rapporto molto stretto con Nek, tanto da usare anche il suo cognome per firmarsi sui social. Non si conosce molto della biografia di Martina, ma si sa che il legame con il padre è molto forte e affettuoso.

Chi è Martina Imarisio Neviani e dove vive?

Martina Imarisio Neviani è la figlia di Patrizia Vacondio e ha una sorella di nome Beatrice. Anche se Nek non è il suo padre biologico, ha un rapporto molto stretto con lei e spesso la menziona sui suoi profili social. Martina ha studiato Economia e Politiche Europee e ha conseguito la laurea con il massimo dei voti (110 e lode). Non è noto dove viva attualmente, ma si sa che la sua famiglia risiede a Sassuolo. Nonostante il suo profilo Instagram sia privato, le poche foto pubblicate mostrano una giovane donna sorridente e molto amata dal padre adottivo, Nek.

La vita privata di Martina Imarisio Neviani

Non si conoscono molti dettagli sulla vita privata di Martina Imarisio Neviani. Ciò che è evidente è il suo legame profondo con le sue radici (ha mantenuto il cognome del padre biologico) e con Nek (si firma anche con il cognome del cantante). Non sappiamo se abbia un fidanzato o quali siano i suoi interessi oltre alla passione per lo studio. Tuttavia, Martina e Nek hanno un rapporto molto speciale, tanto che il cantante la considera come una figlia. Sui social, il loro affetto reciproco è evidente dalle parole dolci che Filippo Neviani ha indirizzato a lei in occasione della sua laurea, una dedica che ha ricevuto molti like e commenti da parte di celebrità e fan.

“Hai scritto una tesi incredibile, premiata con medaglia di lode. Ci hai stregati tutti con la tua esposizione e hai ricevuto i complimenti di tutta la commissione che per te ha usato parole davvero lusinghiere. Hai studiato tanto, hai messo in ogni istante di questo percorso entusiasmo e passione e oggi ti meriti questo successo, il secondo 110 e lode della tua carriera universitaria. Sei tu la “scintilla rivoluzionaria”. Lo sei sempre stata. E noi siamo fieri della persona che sei e sarai“.