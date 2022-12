Hai capito chi è Dargen D’Amico? Età, fidanzata, cantautorap e giudice di X Factor

Dargen D’Amico è un nome di spicco della scena rap italiana, avendo collaborato con alcuni dei più grandi nomi del pop e del rap. È diventato giudice di X Factor nel 2022, dove ha fatto da mentore a Fedez agli inizi della sua carriera.

Chi è Dargen D’Amico: la scheda

Nome e cognome: Jacopo D’Amico

Data e luogo di nascita: 29 novembre 1980, Milano

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Cantante

Social: Instagram, Twitter, Facebook

Dargen D’Amico: la biografia e la carriera

Dargen D’Amico è un cantautore e produttore discografico italiano nato a Milano il 29 novembre 1980. Ha iniziato la sua carriera musicale giovanissimo, prendendo parte a sfide di freestyle e fondando il gruppo Sacre Scuole insieme a Gué Pequeno e Jake La Furia. Dopo lo scioglimento del gruppo nel 2001, D’Amico ha continuato a lavorare come solista, pubblicando nove album e definendo il suo stile “cantautorap”, combinando elementi del rap con quelli del cantautorato italiano. Ha anche raggiunto il successo con brani pop dalle sfumature dance e elettroniche, collaborando con artisti come Fabri Fibra e Marracash. Ha partecipato al Festival di Sanremo e ha anche lavorato come giudice di X Factor.

Dargen D’Amico: la vita privata

Dargen D’Amico è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata e non è noto se sia presente qualcuno di speciale al suo fianco. I suoi genitori sono originari dell’Isola di Filicudi, ma lui è nato e cresciuto a Milano (dove è rimasto a vivere anche una volta diventato adulto). Su Instagram ama condividere con i fan le foto dei suoi viaggi. Non si hanno informazioni sui suoi guadagni. È amico di Fedez e di Chiara Ferragni. Quando ha mosso i primi passi nel mondo del rap il suo pseudonimo era “Corvo d’Argento”. Non si mostra mai in pubblico senza i suoi inseparabili occhiali da sole.