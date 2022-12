Hai capito chi è Teresita Pisani madre di Donatella Rettore?

Teresita Pisani era un’attrice di prosa e una nobildonna, conosciuta anche come la madre di Donatella Rettore. Nonostante la forte relazione che le legava, Pisani non approvava la passione di Donatella per la musica e cercava di farla studiare invece che dedicarsi alla sua carriera artistica. Nonostante i dissapori, le due hanno fatto pace prima della morte di Pisani. Era anche la compagna di Sergio Rettore e viveva con la famiglia a Castelfranco Veneto. Non si conosce il suo reddito professionale. Era stimata come attrice e fu anche reclutata nella compagnia di Cesco Baseggio. Donatella ha descritto il loro rapporto come altalenante, con Pisani che non si fidava di sé stessa e di Donatella, e che a volte le dava scappellotti quando non era d’accordo con i suoi look.