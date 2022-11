Hai capito chi è Cristiana Polegri moglie di Stefano Fresi? Età, vita privata e figli

I suoi film e le sue commedie sono molto conosciuti, ma i suoi commenti hanno avuto un successo particolare. Avete mai visto sua moglie? È un personaggio televisivo noto per i suoi film e le sue commedie, oltre che per la sua partecipazione a diversi programmi. È anche noto per essere un uomo molto allegro. Tuttavia, cosa sappiamo della sua vita privata e, soprattutto, sapete chi è sua moglie? Anche lei fa parte del mondo del lavoro e si chiama Cristiana Polegri. Conosciamola meglio.

Stefano Fresi, chi è la moglie Cristiana Polegri

Essendo nata a Roma nel 1971, è un’ artista ma non nello stesso campo del marito, che è un attore. Oltre a recitare in film come Smetto quando voglio, ha anche cantato. Ha iniziato a studiare musica da bambina e ha imparato a suonare il pianoforte all’età di dieci anni. Ha proseguito gli studi musicali nei conservatori fino al diploma. Oltre agli studi, si è laureata anche in economia e commercio.

Curiosità e vita privata

Oltre a suonare il pianoforte, si è lanciata subito nella musica dance elettronica, suonando il sassofono. La madre di uno dei suoi figli è Stefano Fresi, con il quale si trova bene da molti anni. Da tempo è vocal coach e istruttrice di sassofono. È sempre stata un’artista popolare nel panorama musicale italiano grazie alle sue eccezionali capacità. Tuttavia, ha anche recitato come attrice, anche se sembra preferire il teatro e il doppiaggio alla recitazione in grandi film.

La storia con Stefano Fresi

Insomma possiamo dire di lei che è un’ artista a 360° e Stefano non può che andare fiero della moglie e lo ha dimostrato in diverse occasioni su Instagram dove ha pubblicato diverse foto in sua compagnia. “Il mio amore segue ogni mio passo con attenzione, pazienza, dedizione, amore”. Queste le parole scritte da Stefano a corredo di una foto che li ritrae insieme molto sorridenti ed innamorati. Sono di certo una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo.