Hai capito chi è Cristina D’Avena? Fidanzato, musica, cartoni animati e figli

Individuiamo chi è il compagno che condivide l’entusiasmo di Cristina D’Avena per la musica.

Cristina D’Avena affiancherà Enrico Papi nel viaggio di Big Show, varietà di Canale 5 che partirà venerdì 8 aprile. Nel corso delle cinque puntate, la cantante dei cartoni animati, insieme al comico Scintilla, sarà la conduttrice del programma che vedrà anche la presenza di numerosi ospiti illustri. Per saperne di più sulla vita privata della D’Avena, in particolare su chi sia il suo compagno, diamo un’occhiata.

Cristina D’Avena: chi è il compagno

Massimo Palma, compagno di Cristina D’Avena, si è laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna, per poi lavorare con la Warner Bros. Attualmente è presidente della Croma, una società di intrattenimento. Lo si vede sempre accompagnare la sua compagna nelle sue imprese e sembra che condividano l’ammirazione per la musica.

L’azienda di Massimo Palma si occupa della gestione di alcuni cantanti famosi, tra cui Cristina D’Avena. La musica è la fonte di reddito di Massimo e i due sono profondamente innamorati. In un’intervista, la cantante ha dichiarato che il loro rapporto è forte e che è apprezzata e ascoltata dal suo compagno. Non hanno mai avuto figli e Cristina ha spiegato che è stata una sua decisione e non sa se se ne pentirà mai, ma ha deciso di non pensarci. In sintesi, Cristina è molto soddisfatta della sua relazione con Massimo, anche se forse si chiede ancora cosa significhi essere madre. Nonostante ciò, la cantante è felice della sua carriera e della sua vita sentimentale ed è pronta per il nuovo show.