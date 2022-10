Hai capito chi è Fanny Minati seconda moglie di Umberto Smaila? Età, carriera, vita privata, figli e GF VIP

Umberto Smaila è un uomo dai molti talenti: conduttore televisivo, cantante, cabarettista, attore e imprenditore. Ha raggiunto la fama negli anni ’80, quando è riuscito ad affermarsi non solo in televisione, ma anche nella musica. Quali altre informazioni sono disponibili su di lui? Ha figli? È sposato? Scopriamo qui di più su di lui.

Umberto Smaila chi è

Nato a Verona il 26 giugno 1950, all’inizio degli anni Settanta forma con alcuni amici, tra cui Jerry Calà, Franco Oppini, Gianandrea Gazzola, Nini Salerno e Spray Mallaby, il gruppo di cabaret I gatti di vicolo Miracoli. Nel 1972 debutta al Derby Club di Milano, uno dei locali di cabaret più frequentati della città, e in seguito ottiene ampi consensi con il suo primo album. Negli anni ’70 partecipa al programma di Italia 7 Non stop con Enzo Trapani. Trapani dirige il suo più grande successo nel 1978. Successivamente, nel 1981, Enzo Trapani dirige Colpo grosso, la risposta italiana a Chi vuol essere milionario, che gode di grande popolarità per sette anni.

Chi è la moglie

Sembra che il programma Io e te di Pierluigi Diaco abbia ospitato Umberto qualche tempo fa e che questi abbia rivelato molte cose sulla sua vita privata. Sembra che Umberto abbia parlato in trasmissione della sua seconda moglie, Fanny Minati. Poiché Fanny non sembra essere un membro del mondo dello spettacolo, è considerata misteriosa. I due si sono sposati nel 2008, dopo la separazione del magnate dello spettacolo dalla prima moglie. Hanno due figli, Rosy e Greta. Poiché Umberto è sempre stato riservato nel corso della sua vita, non sappiamo quasi nulla di lui.

Curiosità su Umberto

Umberto è stato sposato due volte, la prima con Patrizia Frassini, madre dei suoi due figli Rudy e Giorgia. I due hanno divorziato nel 2008 e nello stesso anno si è legato alla seconda moglie Fanny Minati, dalla quale ha avuto altri due figli Roy e Greta. Non tutti sanno che ha origini fiumane. Non abbiamo informazioni su dove Umberto viva e quanto guadagni; tuttavia, recentemente, a causa della pandemia di Coronavirus, sembra che abbia parlato pubblicamente lamentandosi delle condizioni in cui sono costrette a vivere le persone del mondo dello spettacolo che, come tante altre, sono state private del loro lavoro.