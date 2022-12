Hai capito chi è Fausto Pinna compagno di Iva Zanicchi? Età, lavoro e figli

Fausto Pinna è un produttore musicale noto per il suo lavoro con Iva Zanicchi. I due si sono incontrati nel 1986 e da allora sono inseparabili, anche se non hanno mai voluto sposarsi. Pinna è un uomo riservato e non ha profili social. Zanicchi ha parlato del loro rapporto come una relazione piena di passione, nonostante la loro età avanzata. Ha anche affermato di avere un ottimo rapporto con il suo ex marito, Tonino Ansoldi, con cui ha avuto una figlia, Michela.