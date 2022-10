Hai capito chi è Fausto Pinna marito di Iva Zanicchi? Età, biografia, origini, malattia, foto

La cantante italiana Iva Zanicchi è sposata con Fausto Pinna, produttore televisivo italiano e fondatore della casa di produzione Teleboy. I due stanno insieme dal 1986 e formano una delle coppie più belle e affiatate della televisione italiana. Sono un esempio di amore e di sostegno reciproco. Pur essendo molto riservata, la cantante ha rilasciato occasionalmente qualche intervista in televisione parlando del suo amore. Ha sempre raccontato la sua storia con il marito con molta emozione e passione, ma senza mai dimenticare l’ironia.

Fausto Pinna, chi è il marito di Iva Zanicchi: biografia, età, origini

Fausto Pinna è nato in Sardegna nel 1950. Poco si sa delle sue origini, ma molto si sa del suo lavoro. Il marito di Iva Zanicchi, infatti, è un produttore musicale per diversi artisti, tra cui lei stessa. Pinna, che ha collaborato con molti grandi nomi della musica italiana, ha incontrato per la prima volta la Zanicchi mentre lavorava a un album per la cantante. Ha firmato come produttore l’album Care colleghe nel 1987, album che ha segnato anche il loro incontro. Conosciuto come una persona riservata che ha superato grandi lotte nella vita, durante la pandemia ha anche di sindrome da stanchezza cronica (CFS) e ha dovuto essere ricoverato in ospedale.

Fausto Pinna: l’amore fra Iva Zanicchi e il marito

Iva Zanicchi è una forza della natura e molti fan si vuole come essere sposati con una donna così vivace. In alcune interviste televisive, il marito ha raccontato aneddoti divertenti sulla loro storia d’amore. Da questi racconti emerge un forte legame. La stessa presentatrice ha rivelato di amare molto il marito e di non hanno mai tradito, nonostante le capiti di guardare altri uomini.

Fausto Pinna, la malattia

Fausto, un famoso e rispettato produttore cinematografico, un tempo era fortemente dipendente dal fumo. Si dice che fumasse fino a 90 sigarette al giorno. Questa abitudine sarebbe stata la causa di una grave malattia che lo ha colpito negli ultimi anni: il cancro ai polmoni. Fortunatamente Fausto è riuscito a sopravvivere e ora sembra essere completamente fuori pericolo. Anche lui ricorda sempre a tutti di fare attenzione e sconsiglia di fumare.