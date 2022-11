Hai capito chi è Franco Cordova ex marito di Simona Marchini: carriera e vita privata

Franco Cordova non è solo l’ex marito di Simona Marchini, ma anche un noto sportivo e imprenditore. Vi raccontiamo tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Chi ama il gossip ricorderà sicuramente Franco Cordova come marito di alcune note donne del mondo dello spettacolo. Tuttavia, gli appassionati di sport lo ricorderanno anche come stella del calcio con una lunga e sfavillante carriera alle spalle. Per saperne di più su quest’uomo:

Franco Cordova: la biografia e la carriera

Franco Cordova è nato a Forlì il 21 giugno 1944, quindi è del segno dei Gemelli. Anche se non si sa dove risieda attualmente, sembra che si stia godendo una cospicua pensione guadagnata collezionando un successo dopo l’altro durante la lunga carriera di centrocampista di squadre di calcio italiane. La sua famiglia è originaria di Napoli, ma non si sa dove risieda attualmente: l’unica cosa certa è che sembra godersi una cospicua pensione guadagnata collezionando un successo dopo l’altro durante una lunga carriera da centrocampista in Serie A. Cordova ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo da giovanissimo, quando ha debuttato con la Salernitana in Serie C; poi è passato al Catania in Serie A, dove ha giocato 10 partite; ha proseguito con l’Inter, dove ha giocato 1 partita; infine è passato al Brescia, dove ha portato a casa ben 26 presenze in una sola stagione. Ma la parentesi più significativa della sua carriera è quella con la Roma, dal 1967 al 1976, per un totale di 219 partite e 9 gol (di cui è stato capitano per tre stagioni). Nel 1967 passa alla Lazio per tre stagioni, dove gioca altre 85 partite e segna altri 5 gol, prima di finire all’Avellino.

Franco Cordova: la vita privata

Sebbene sia un uomo molto riservato, che non ha nemmeno un profilo sui social media, qualcosa si sa della sua vita sentimentale. Nel 1970, Cordova ha sposato Simona Marchini e il loro matrimonio è durato nove anni; tuttavia, la stessa Marchini ha rivelato di aver subito ben quattro aborti spontanei durante quel periodo. Dopo il divorzio, Cordova ha sposato Marisa Laurito nel 1987; tuttavia, la coppia ha divorziato tre anni dopo a causa di incomprensioni caratteriali.

Curiosità

Quando Cordova era sposato con la Marchini, il papà di lei, Alvaro, era il Presidente della Roma.Il matrimonio con la Laurito è terminato pacificamente: la donna, infatti, ha parlato benissimo di lui in un’intervista da Silvia Toffanin. Nonostante brillasse già nel calcio, si iscrisse alla facoltà di architettura.