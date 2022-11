Sapevi che Simona Marchini ha perso quattro figli

L’attrice Simona Marchini racconta alcuni eventi tragici della sua vita, tra cui la perdita di ben quattro figli e gli abusi fisici subiti dall’ex marito.

Nella puntata di oggi del programma Oggi è un altro giorno è stata intervistata l’attrice 79enne Simona Marchini. Nel corso dell’intervista, l’attrice ha raccontato a Serena Bortone alcune tragedie che ha purtroppo vissuto nella sua vita, tra cui la perdita dei figli e gli episodi di violenza subiti in passato.

Simonetta Marchini, al secolo Simona, è un’attrice e conduttrice televisiva con una lunghissima carriera alle spalle. Si è aperta nel salotto di Serena Bortone e ha raccontato i momenti tragici vissuti in passato, tra cui quattro aborti spontanei, un dramma che l’ha ovviamente distrutta ma da cui si è salvata soprattutto grazie al suo lavoro.

Inoltre, la Marchini ha raccontato della violenza che ha dovuto subire dal primo marito, il barone Roberto Paolopoli di cui ha parlato così: “Ne sono uscita spezzata. Ho subito una vera e propria violenza psicologica durante il matrimonio. Quando tornavo a casa mi faceva dei veri e propri interrogatori. Quando nostra figlia Roberta aveva 3 anni l’ho presa e sono tornata a vivere con i miei genitori, dovevo uscire da quella situazione”

Dopo un matrimonio travagliato, l’attrice Simona Marchini ha ritrovato la gioia di vivere grazie al suo amore secondo, il calciatore Ciccio Cordova, capitano della Roma quando il padre della Marchini era presidente del club giallorosso. Il matrimonio tra Cordova e Marchini durò 10 anni: dal 1970 al 1980. L’attrice lo ricorda così: “Volevo una famiglia per mia figlia e per questo ho lasciato tutto. Lui è stato un padre esemplare. Ciccio è stato un padre esemplare per Roberta”.