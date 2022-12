Hai capito chi è Gabriel Garko? Età, fidanzato attuale ed ex compagno, altezza e malattia

Gabriel Garko è un attore famoso e molto amato in Italia. Scopriamo chi è la sua attuale compagna, chi è stata la sua precedente consorte, la sua età, la sua altezza, il suo aspetto di ieri e di oggi. Ha recitato in molte fiction Mediaset, in particolare ne L’onore e il rispetto. Nel corso della sua carriera è stato oggetto di gossip per le sue relazioni sentimentali, da Manuela Arcuri a Eva Grimaldi e Adua Del Vesco. Tuttavia, ha ammesso pubblicamente di essere gay in occasione della sua partecipazione al Grande Fratello. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’attore.

Gabriel Garko: età, altezza, biografia, origini, fidanzato, padre e madre

Gabriel Garko è stato una figura importante del cinema italiano, guadagnandosi il titolo di sex symbol. La sua vita privata è stata oggetto di molte speculazioni e pettegolezzi, ma per la maggior parte non veri. Dopo oltre trent’anni di silenzio sulla sua omosessualità, Gabriel si è dichiarato durante la sua partecipazione al Grande Fratello, con la presenza della sua “finta” ex Adù Del Vesco. Garko ha ottenuto successi sia in televisione che al cinema ed è stato co-conduttore del Festival di Sanremo. Nell’ottobre 2022 sarà anche concorrente di Ballando con Le Stelle, il dance show di Milly Carlucci. Ecco un approfondimento sulla sua biografia, tra cui la sua attuale compagna, l’ex moglie, l’ex compagna e i suoi film più famosi.

Dario Gabriel Oliviero è nato il 12 luglio 1972 a Torino, sotto il segno zodiacale del Cancro e attualmente ha 50 anni. Alto 192 cm e con un peso di circa 85 kg, non ha tatuaggi. Il suo profilo Instagram è @gabrielgarko_official. Il padre è veneziano e la madre catanese; ha tre sorelle maggiori, Nadia, Sonia e Laura. Si ritiene che il suo nome d’arte, Garko, derivi dal cognome della madre, Garchio. Trascorre l’infanzia a Settimo Torinese e poi si trasferisce a Zagarolo, in provincia di Roma, dove fonda una scuderia di cavalli, che chiama “Otello” dal nome del suo cavallo preferito.

Gabriel Garko: fidanzato attuale, ex compagno, ex moglie

Gabriel Garko era legato sentimentalmente a un giovane napoletano di nome Gaetano Salvi. I due erano certamente una coppia improbabile, considerando che tra loro c’era un divario di età di 25 anni. Ora l’attore ha una relazione con una persona chiamata Matia Emme, che vive a Milano e lavora come manager. In precedenza si era ipotizzato che Garko avesse una relazione con un attore e ballerino di nome Gabriele Rossi. La rivista Diva e Donna aveva anche insinuato che i due fossero segretamente sposati. Sono state diffuse foto dei due con lo stesso anello, che hanno alimentato il pettegolezzo. Tuttavia, le voci di un matrimonio sono state messe a tacere quando nel 2019 è stato rivelato che Gabriele Rossi era fidanzato con il cantante Lorenzo Licitra.

“Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo“, aveva rivelato l’attore a Verissimo, dopo il coming out. “Sono stato con lui undici anni. Vivevamo insieme – aveva spiegato – ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”. Gabriel ha anche fatto sapere di aver sempre vissuto bene la sua sessualità e che in casa tutti sapevano. I familiari lo hanno sempre protetto. L’attore ha rivelato di non aver mai voluto dire di essere omosessuale per paura che questo potesse avere ripercussioni sul suo lavoro. Ma oggi ha capito che non è così. “Sto vagliando diverse proposte – aveva raccontato al settimanale Chi poco tempo fa – e a breve inizieranno le riprese di un film dove reciterò assieme a Nicolas Cage, Eric Roberts e John Malkovich. I cliché che un attore omosessuale smetta di lavorare non hanno più motivo di esistere”.

Nella storia di Gabriel ci sono molte donne, alcune finte e le altre non identificate. È stato visto per qualche volta con Manuela Arcuri, poi con Eva Grimaldi, sua ex compagna. Ci sono stati molti pettegolezzi durante la sua relazione con Adua Del Vesco. La gente all’epoca credeva che la loro relazione fosse una finzione, e non aveva torto. Questo fatto è stato rivelato dallo stesso Gabriel quando è stato invitato nella casa del Grande Fratello come ospite nella stagione in cui Adua partecipava.

Gabriel Garko: i film più famosi, una carriera ricca di successi

Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modello e poi nei fotoromanzi. Nel 1986 ha vinto il concorso Il più bello d’Italia. In seguito è apparso in alcuni programmi televisivi. Il suo più grande successo è stato con la fiction Il bello delle donne e poi con la serie L’onore e il rispetto nel 2006. Ha recitato in fiction mediaset e film d’autore come Le Fate Ingoranti di Ferzan Ozpetek, Callas Forever di Franco Zeffirelli e Senso ’45 di Tinto Brass. Ha fatto parte del cast de Il sangue della rosa, Il peccato e la vergogna e Rodolfo Valentino- La leggenda con Massimiliano Morra. Gabriel ha recitato anche nei film Paparazzi, Poveri ma ricchi e Una moglie bellissima. Nel 2016 ha condotto il Festival di Sanremo con Carlo Conti e Virginia Raffaele. Ha doppiato se stesso in diversi programmi televisivi e nel 2022 sarà un concorrente di Ballando con le stelle, il dance show di Mi.

Ieri e oggi

Gabriel è stato accusato più volte dai suoi critici di essersi sottoposto a chirurgia estetica. Il suo viso sembrava più pieno del normale in alcune apparizioni pubbliche e fotografie. Tuttavia, ha sempre negato. La pagina Instagram di Garko ha un seguito considerevole di oltre 544 mila iscritti. Pubblica immagini della sua vita quotidiana e di servizi fotografici professionali. Nel 2022, Gabriel Garko sarà un concorrente del programma di ballo di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Era già stato un ballerino dello stesso programma l’anno precedente. Tra gli altri noti partecipanti della stessa edizione figurano Ema Stockholma, Dario Cassini, Marta Flavi, Paola Barale, Alessandro Egger, Iva Zanicchi, Alex di Giorgio, Luisella Costamagna, Lorenzo Biagiarelli, Enrico Montesano, Giampiero Mughini e Rosanna Banfi.