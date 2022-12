Hai capito chi è Gabriella Labate moglie di Raf? Età, carriera, oggi, malattia, figli, foto e Instagram

Gabriella Labate è una nota showgirl, coreografa e attrice italiana, conosciuta anche per essere la moglie del cantante Raf. Nel corso della sua carriera, ha lavorato come ballerina e ha partecipato a diverse produzioni cinematografiche. Oggi, si racconterà nella trasmissione televisiva “Verissimo” condotta da Silvia Toffanin, parlando della sua carriera e della vita privata, incluso il suo amore per il cantante Raf, con cui è sposata dal 1996.

Dagli esordi al debutto di Gabriella Labate

Gabriella Labate è una famosa showgirl, cantante e coreografa italiana nata a Roma il 14 ottobre 1964. Attualmente ha 58 anni. Ha studiato danza presso una scuola gestita da Renato Greco e Maria Teresa Del Medico, dove è stata notata da Francesco Pingitore e Mario Castellaccio, che l’hanno scritturata per il teatro Bagaglino, dove ha lavorato come primadonna per diversi anni. Inoltre, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e ha fatto da modella per servizi di fotografia glamour, comparsa anche in alcune riviste come Playboy.

I suoi successi

Nel 1992, Gabriella Labate ha lavorato come valletta del TG delle vacanze e ha partecipato come soubrette e ballerina a diversi programmi televisivi, come “Cocco”, “Stasera mi butto” e “Biberon”. In seguito, insieme ad Angela Melillo, Gene Gnocchi e Teo Teocoli, ha presentato la prima edizione di “Scherzi a parte” e nel 1994 ha ottenuto un ruolo nel film “SPQR 2000 e 1/2 anni fa” di Carlo Vanzina. Inoltre, Gabriella Labate è diventata direttrice artistica della Angel’s Gate Studio, una scuola di danza, e ha scritto alcune canzoni per suo marito Raf.

Il matrimonio con Raf