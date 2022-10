Hai capito chi è Maria Laura Rondanini moglie di Silvio Orlando? Età, lavoro, carriera e figli

Silvio Orlando è un noto attore italiano, tra i più amati e tra i più importanti della cinematografia italiana. Sappiamo che è sposato con Maria Laura Rondanini, che lavora anch’essa nel mondo dello spettacolo come art director. Come è nato il loro amore?

Silvio Orlando, chi è la moglie

Dopo otto anni di fidanzamento, gli attori italiani Maria Laura Rondanini e Silvio Orlando si sono sposati nell’ottobre 2008. Si sono conosciuti sul set di uno spettacolo teatrale prodotto dalla Rondanini circa otto anni prima. Lei è nata il 1° ottobre 1965 a Napoli, dove è anche attrice e produttrice teatrale e cinematografica. Ha sposato il collega attore Renzi, che ha un ampio curriculum di lavori in Italia e all’estero. I due si sono sposati con una cerimonia officiata dal sindaco di Venezia Massimo Cacciari dopo un breve corteggiamento. Sono molto innamorati l’uno dell’altro e la loro relazione è piuttosto intensa e profonda; tuttavia, non hanno figli insieme. I due hanno avuto occasione di collaborare insieme ad alcuni progetti; ecco alcuni lavori teatrali a cui Rondanini ha partecipato: Lacci di Domenico Starnone, Si nota all’imbrunire, con testo e regia di Lucia Calamaro (Spoleto, 2018). Nel cinema ha lavorato con registi come Paolo Sorrentino (La grande bellezza) e Mario Martone (Morte di un matematico napoletano).”