Hai capito chi è Marina Occhiena dei Ricchi e Poveri? Marito Giuseppe Giordano: età, lavoro, figlio

Giuseppe Giordano e Marina Occhiena sono sposati da 25 anni e quest’anno hanno celebrato il loro matrimonio d’argento. La coppia è insieme da circa 30 anni, compreso il periodo di fidanzamento, e conduce una vita serena e lontana dai gossip. Non ci sono molte foto che ritraggono Giuseppe insieme alla moglie, ma il suo profilo Facebook mostra una sola immagine di lui. Giuseppe è molto apprezzato professionalmente dalle sue pazienti e lavora sia per l’ASL che in uno studio privato. Le recensioni su di lui sono tutte positive, tranne per il fatto che sta per andare in pensione.