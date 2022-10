Hai capito chi è Salvatore Esposito? Età, biografia, fidanzata, figli, carriera e Genny Savastano Gomorra

Salvatore Esposito è un attore italiano noto per il suo ruolo nella serie televisiva di successo Gomorra. Oltre ad essere apparso nei film Lo chiamavano Jeeg Robot e Puoi baciare lo sposo, Esposito è stato baciare anche protagonista di una nuova serie comica su Sky intitolata Rosanero.

Chi è Salvatore Esposito?

Nome : Salvatore Esposito

: Salvatore Esposito Età : 36 anni

: 36 anni Data di nascita : 2 febbraio 1986

: 2 febbraio 1986 Segno Zodiacale : Acquario

: Acquario Luogo di nascita : Mugnano di Napoli, in provincia di Napoli

: Mugnano di Napoli, in provincia di Napoli Professione: attore

attore Altezza : 1,84 cm

: 1,84 cm Peso : 80 kg

: 80 kg Tatuaggi : Salvatore ha un tatuaggio sul petto con su scritto “No confio ni en Dios”, una frase in spagnolo che significa ”Non mi fido nemmeno di Dio”. Questo tattoo l’ha fatto in una vacanza in Honduras

: Salvatore ha un tatuaggio sul petto con su scritto “No confio ni en Dios”, una frase in spagnolo che significa ”Non mi fido nemmeno di Dio”. Questo tattoo l’ha fatto in una vacanza in Honduras Instagram ufficiale: @salvatoreesposito

Salvatore Esposito è nato il 2 febbraio 1986 in un piccolo paese in provincia di Napoli. Il padre lavora come barbiere e Salvatore ha altri due fratelli. La sua passione per la recitazione nasce molto presto: non a caso, dopo la maturità partecipa subito a due cortoggi, “Il consenso” e “Il principio del terzo escluso”. Dopo aver conseguito il diploma linguistico, inizia a frequentare l’Accademia Teatrale Beatrice Bracco e successivamente la Scuola di Cinema di Napoli. Contemporaneamente, lavora come commesso in non locali di Napoli. Dopo queste esperienze, Salvatore decide di fare il grande passo, trasferendosi a Roma, per inseguire il suo sogno di diventare attore.

Lavoro e Carriera

Salvatore Esposito, attore italiano, ha partecipato a molte serie televisive di successo. Nel 2013 gli è stato proposto di entrare nel cast della fiction “Il clan dei camorristi”. Questa fiction, andata in onda su Canale 5 e ispirata alle vicende di un vero clan camorristico, è stata un successo nel suo Paese. Tuttavia, è la serie televisiva Gomorra a osare una vera spinta alla carriera di Salvatore Esposito, che interpreta Gennaro “Genny” Savastano, figlio del boss della camorra Pietro. Il personaggio è ispirato a Cosimo di Lauro, figlio del boss Paolo. Al suo fianco recitano altre attrici italiane di spicco come Cristina Donadio e Matilde Gioli, oltre al rapper Livio Cori.Esposito ha dovuto anche perdere 20 chili per evidenziare il cambiamento del protagonista dopo il ritorno da un viaggio in Honduras. Salvatore partecipa alla serie per tutte e 4 le stagioni (partecipa anche, insieme a Ciro Priello, a uno dei video de Gli effetti di Gomorra sulle persone) e parallelamente lavora anche in altri film. Ha preso parte al film del 2015 “Lo chiamavano Jeeg Robot” con Luca Marinelli e Claudio Santamaria, ea “Puoi baciare lo sposo”, film del 2018 interpretato anche da Cristiano Caccamo. Nel 2016 ha collaborato al film Zeta, un film a cui hanno collaborato molti artisti: Baby k, Salmo, Fedez e J Ax. Successivamente ha partecipato alla quarta stagione della serie televisiva Fargo non risparmiando diversi ruoli al cinema.

Fidanzata

Salvatore Esposito è attualmente fidanzato con Paola Rossi, una ragazza laureata in Giurisprudenza che su Instagram si definisce screenwriter e Directors agent. I due si sono conosciuti nel 2014 in Spagna e non si sono più lasciati. Salvatore ha dichiarato di non aver mai avuto problemi con le donne ma di essere attualmente innamorato solo della sua Paola.