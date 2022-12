Hai capito chi è Sandy Marton? Età, carriera, canzoni, moglie e figli

Sandy Marton, pseudonimo Aleksandar Marton, nasce a Zagabria il 4 ottobre 1959. Sandy Marton diventa famoso negli anni Ottanta dopo essere stato scoperto dal talent scout Claudio Cecchetto e lanciato con il genere musicale Italo-Disco. Dopo averlo incontrato nel 1982 in una famosa discoteca milanese, Cecchetto ha prodotto per lui il primo singolo “Ok Run”. Questo contribuì a farlo conoscere, ma l’esplosione avverrà due anni dopo, con la splendida e travolgente “People from Ibiza”, un inno alla movida spagnola di Ibiza che ben presto si aggiudicò il primo posto nella classifica italiana. Dopo questa strepitosa impresa, Sandy Marton non riuscì più a replicare lo stesso successo con gli altri singoli usciti successivamente. Tra questi si segnalano: Exotic and Erotic, Camel by Camel e Love Sincronicity, un singolo con il quale, di fatto, ha concluso la sua carriera di cantante. Nel 1988 si trasferisce definitivamente nell’isola di Ibiza (Spagna) dove tuttora vive.

Discografia:

Album

1986 – Amante moderno

2005 – Il meglio di

Single

1983 – OK Corri

1984 – People From Ibiza

1985 – Camel By Camel

1985 – Exotic And Erotic

1985 – Merry, Merry Christmas And A Happy New Year

1986 – White Storm In The Jungle

1986 – Modern Lovers

1987 – Love Synchronicity

1989 – La Paloma Blanca

Vita privata, moglie, figli e curiosità

Sandy Marton ha avuto un enorme successo a livello globale, ma ha sempre tenuto molta alla sua privacy, quindi sappiamo molto poco della sua vita sentimentale. Tuttavia, recentemente ha affermato di essere felicemente single. Non risulta che sia mai stato sposato o abbia avuto figli.

Ecco qualche piccola curiosità sul suo conto: