Hai saputo perché Marco Masini non ha avuto figli

Marco Masini è innegabilmente uno dei cantanti più amati degli anni Novanta, che ha certamente trovato la chiave dell’adorazione universale. Ha un repertorio inesauribile di canzoni ed è diventato un vero e proprio idolo per molte persone. Tuttavia, cosa sappiamo della sua vita privata? Molti sono curiosi di sapere se è sposato o ha figli.

Marco Masini, la sua vita privata

Marco Masini è un noto cantante italiano e per questo motivo non ci sono molte informazioni sulla sua vita privata. Una cosa sembra essere certa: nel 2001 ha avuto una relazione con una donna di nome Aurora Nardozzi. Dopo due anni di frequentazione, però, i due si sono lasciati e non si è saputo più nulla della sua vita privata. Nel 2020, durante una puntata di Pomeriggio 5, il cantante avrebbe confessato di avere una nuova storia d’amore. Pur non si sia mai sposato e non abbia mai figli avuto, Masini è sempre apparso sicuro di sé quando parlava di donne; infatti, in diverse occasioni ha condiviso opinioni molto affascinanti sull’argomento.

L’artista si è sposato? Ha avuto dei figli?

“Un figlio offre un confronto con noi stessi, con quello che siamo e con quello che vogliamo diventare”, ha dichiarato Marco Masini nel di Barbara D’Urso. La sua infanzia è stata particolarmente travagliata, poiché è rimasto orfano di madre quando era ancora un ragazzo, e forse questo spiega perché ha sempre tenuto la sua vita privata lontana dai riflettori.

I momenti di crisi, poi la confessione

Anche lui ha attraversato un periodo di grandi difficoltà professionali, ma nel 2001 ha annunciato il suo ritiro dalla carriera di cantautore. In realtà è rimasto lontano dalla musica per circa 24 mesi, per poi fare il suo ritorno al Festival di Sanremo 2004 con la canzone intitolata L’Uomo Volante. Nel corso di un’intervista pare abbia raccontato come per lui la donna più importante fosse la madre: “Alcune donne sono stato una merda. Ma ho anche con l’amore”. Questa è la confessione dell’artista.