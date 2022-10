Honor Play 40 Plus: 90 Hz e batteria da 6.000 mAh ci fanno dimenticare che siamo di fronte a un cellulare economico

Verso la metà dell’anno abbiamo conosciuto l’ Honor Play 30 , un dispositivo di fascia economica che, curiosamente, è arrivato mesi dopo l’ Honor Play 30 Plus . Proprio il successore di questo è quello che abbiamo conosciuto ora, da quando è stato ufficialmente annunciato l’ ingresso nella gamma più economica del marchio .

Devi solo dare un’occhiata al processore di questo Honor Play 40 Plus per verificare che abbiamo a che fare con un mobile entry-level. Tuttavia, ha alcuni incentivi che lo avvicinano alla fascia media e che, se raggiungerà la Spagna, lo renderanno un’opzione molto interessante.

Scheda tecnica dell’Honor Play 40 Plus

Honor Play 40 Plus Dimensioni e peso 167,48 x 76,85 x 8,27 mm

196 grammi Schermo Proporzioni 20:9 IPS da 6,74 pollici

16,7 milioni di colori

Frequenza di aggiornamento a 90 Hz Processore Mediatek Dimensione 700 RAM 6/8 GB Magazzinaggio 128/256GB Fotocamera frontale 5MP f/2.2 telecamere posteriori Principale: 50 Mpx f/2.8

Sensore di profondità: f/2.4 Batteria 6.000 mAh Software Magic UI 6.1 basata su Android 12 connettività 5G

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.1

Radio FM

Jack per cuffie da 3,5 mm

USB-C Altri Sensore di impronte digitali sul lato Prezzo Circa 170 euro da cambiare

Ripete il processore, ma include altri miglioramenti

La prima cosa che notiamo guardando l’Honor Play 40 Plus è che il suo design è simile a quello del suo predecessore . In effetti, le sue dimensioni sono quasi tracciate. Anche se questa volta ha optato per un’altra gamma di colori in nero, argento, blu e viola . Colori che, tra l’altro, formano una sfumatura che cambia gradualmente tonalità.

Nella parte frontale troviamo come protagonista il suo schermo IPS da 6,74 pollici , nonostante abbia una cornice inferiore abbastanza notevole e con una fotocamera frontale nella parte centrale superiore in formato drop. Questo pannello si distingue per offrire una frequenza di aggiornamento di 90 Hz , cosa che non è nuova in questa fascia, ma non è nemmeno la più comune.

Per quanto riguarda il processore, si torna a scommettere sullo stesso chip Mediatek del predecessore, il Dimensity 700 . Si tratta di un microprocessore che permette di avere la connettività 5G . Se guardiamo alle memorie, troviamo miglioramenti con opzioni di 6 e 8 GB di RAM accompagnate da 128 e 256 GB di spazio di archiviazione.

Anche se c’è qualcosa da evidenziare su questo terminale, è la sua enorme batteria da 6.000 mAh . Nonostante trovi terminali già con questa capacità, non è ancora comune. Infatti anche nella fascia alta non è uno standard, trovando telefoni come l’ Asus ROG Phone 6 Pro come uno dei pochi esponenti di esso. Ovviamente Honor non specifica l’esatta velocità massima di ricarica di questo Play 40 Plus.

In ambito fotografico vanno notate differenze anche, visto che la fotocamera frontale è stata portata a 50 megapixel , anche se il sensore di profondità da 2 megapixel sembra rimanere lo stesso. Anche la fotocamera frontale da 5 megapixel ha le stesse specifiche dell’Honor Play 30 Plus, almeno sulla carta.

Versioni e prezzi dell’Honor Play 40 Plus

Questo terminale è stato annunciato per la vendita in Cina e può già essere prenotato in questo territorio nei colori nero, argento, blu e viola . Il suo possibile arrivo in altri paesi come la Spagna non è stato confermato, almeno per ora. Le sue versioni di memorie e prezzi nel suddetto paese asiatico sono le seguenti: