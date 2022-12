La vita di Deanna Belli chi è la moglie di Paolo Belli

Deanna Belli mantiene un profilo basso e non si fa vedere spesso, ma in realtà ha una relazione con un personaggio famoso del mondo della televisione! Scopriamo chi è questa persona!

È possibile che il suo cognome non vi sia familiare, ma senza dubbio tutti sono stati testimoni del grande affetto di Deanna Belli. Intraprendiamo una ricerca per scoprire la storia di una donna che non è una professionista del mondo dello spettacolo, ma che in qualche modo ne rimane coinvolta… Cominciamo dall’inizio, anche se alcuni dettagli su di lei possono rimanere oscuri…

Chi è Deanna Belli?

Della vita di Deanna Belli si sa molto poco, perché non è sotto gli occhi di tutti. Tuttavia, la sua storia personale è legata a personaggi ricchi e famosi, dal momento che è stata coinvolta in matrimoni di celebrità. La sua data di nascita è un mistero, poiché non esiste un profilo sui social media che possa fornire una risposta a questa domanda. È una donna piena di segreti e la sua unica grande verità romantica è impossibile da nascondere.

Chi è il marito di Deanna Belli?

Sappiamo che siete ansiosi di scoprire con chi è sposata Deanna Belli. Si tratta del celebre Paolo Belli, noto per i suoi ruoli in Ladri di biciclette e Ballando con le stelle! I coniugi non hanno mai avuto problemi, anche se sono sposati dagli anni Ottanta. Non hanno figli biologici, ma ne hanno adottato uno, Vladik, di origine bielorussa. Con lui hanno avuto un rapporto ammirevole, anche se è tornato in patria per amore… Nel 2014, Paolo Belli ha parlato con la rivista Top e ha dichiarato: “Io e mia moglie abbiamo avuto la fortuna di incontrarci quando non eravamo ricchi ma avevamo molti obiettivi…”

4 curiosità su Deanna Belli

Nonostante non sia stato possibile individuare alcun account ufficiale di Deanna Belli su Facebook o Instagram, le uniche immagini che si possono vedere online sono quelle postate dal marito. È una persona molto discreta, che non cerca di rendere pubblica la sua vita privata, e questa è una scelta condivisa da lei e dal marito Paolo. Il marito ha dichiarato che lei ha sempre sostenuto le sue decisioni professionali ed è stata una presenza incoraggiante nella sua vita. Non è noto dove la coppia risieda, né l’entità del loro patrimonio.