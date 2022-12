La vita di Giampiero Mughini chi è? Età, carriera, vita privata, moglie e figli

Giampiero Mughini, membro della Classe 1941, è nato a Catania da genitori siciliani e toscani. Cresciuto ed educato nella città di Catania, ha fondato e diretto la rivista Giovane Critica. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato in lettere moderne all’Università La Sapienza di Roma. Successivamente ha intrapreso la carriera di giornalista, scrivendo per Paese Sera e Il Manifesto. Diventa poi redattore di Lotta Continua, il giornale del movimento, e successivamente fa parte della redazione di Reporter.

In breve, è stato coinvolto nei circoli di sinistra da cui si è poi separato negli anni Ottanta, pubblicando l’opuscolo “Compagni addio”. Contemporaneamente, inizia a scrivere per L’Europeo, Panorama e Il Foglio di Giuliano Ferrara. Inoltre, inizia ad apparire in televisione, soprattutto come ospite della trasmissione “Ieri, oggi e domani” e del “Maurizio Costanzo Show”. La sua presenza in televisione è diventata sempre più frequente quando ha iniziato a partecipare come analista a diversi programmi sportivi, a partire da “Controcampo”. Il successo di questo ruolo è dovuto al fatto che le sue osservazioni sono spesso sagaci e controverse, il che gli permette di attirare l’attenzione dei telespettatori.

La sua ascesa nel mondo televisivo è stata inarrestabile e, di conseguenza, gli è stata ritirata la licenza di legge per aver scritto e pubblicato dei lavori nonostante gli fosse già stato vietato di occuparsi di pubblicità (è fondamentale riconoscere la differenza tra pubblicità e notizie, e i giornalisti non possono far parte della prima). In sintesi, la sua vita professionale è stata molto attiva, ma non ci sono molte informazioni sulla sua vita privata, se non che è sposato con la costumista Michela Pandolfi dal 1980.