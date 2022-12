Marta Flavi e quei figli mai venuti

Il 9 aprile Marta Flavi ha commemorato il suo 70° compleanno e ha fatto un bilancio della sua vita, nutrita da una famiglia forte, dalla sua natura gioiosa e dal più grande dolore di non avere figli. In una conversazione con la rivista Oggi ha rivelato di non essere mai riuscita a fare i conti con questa realtà, che rappresenta la più grande tragedia della sua vita. Tuttavia, è sempre rimasta fiduciosa e cerca la bellezza in ogni cosa. La conduttrice, nata Marta Caterina Fiorentino, ha dichiarato: “Amo la vita, le persone, anche quelle che mi criticano. I miei genitori mi hanno insegnato ad apprezzare le piccole cose della vita, e quando apprezzi queste cose, sei in uno stato di grazia”.

“Maurizio Costanzo? Penso che dovrei mandare dei fiori a Maria De Filippi”

Marta Flavi è stata sposata con Maurizio Costanzo per cinque anni, tra il 1989 e il 1994. In una battuta, ha commentato che dovrebbe mandare dei fiori a Maria De Filippi, attuale moglie del suo ex marito da oltre 25 anni. È lontana dalla televisione da molto tempo ed è soddisfatta della sua vita. Ha detto che la televisione attuale non le piace molto e che è un peccato che la Rai cerchi di fare concorrenza a Mediaset. Il mercoledì rimane a casa per guardare il programma Chi l’ha visto?

Quando Maria De Filippi raccontò della storia con Maurizio Costanzo (sposato con Marta Flavi)

L’ospite di Domenica In Maria De Filippi ha ricordato l’inizio della sua relazione con l’attuale marito, allora sposato con Marta Flavi. Ha raccontato che tutto è iniziato in modo imbarazzante: lei gli ha telefonato mentre Marta Flavi era sull’altra linea, e si è sentita dire di riattaccare e di fare conversazione. Dopo essere stata scoperta, la coppia ha dovuto decidere se rimanere insieme o separarsi, optando per la prima soluzione.

Marta Flavi ha condiviso il suo pensiero sulla situazione, affermando: “Era stato come una figura paterna per me, ma con il passare del tempo era evidente che non avrebbe funzionato. Quando ho saputo del tradimento gli ho chiesto di andarsene”, ha dichiarato. È stato scioccante scoprire che Maria De Filippi era l’altra donna: “Avevo la sensazione che ci fosse un’altra persona, ma non mi sarei mai aspettata che fosse lei. Era una sensazione molto strana. Sono grata che Maria mi abbia tolto questa sensazione”, ha commentato.