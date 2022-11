Oggi chi è Alessandra Celentano? ha figli? Cosa sappiamo sul marito e malattia

Alessandra Celentano lavora come insegnante di danza classica e coreografa nella scuola di Amici dal 2003. È conosciuta come la più severa e inflessibile tra gli insegnanti. Volete saperne di più sulla sua vita? Sapete che l’insegnante di talento è sopravvissuta a una grave malattia? Scopriamo di più su di lei qui sotto!

Alessandra Celentano ha figli?

Alessandra Celentano è l’istruttrice di danza di Amici, capace di incutere timore anche all’allievo più sprovveduto. Ha un’esperienza decennale come ballerina di danza classica in alcuni dei più rinomati teatri italiani, oltre che come istruttrice e coreografa. Celentano è una ballerina e istruttrice che adora la sua professione. Crede nell’importanza dello studio e della cultura. Adora la sua professione e crede nello studio e nella cultura.

Avere l’opportunità di studiare è un gran privilegio. Mi piacerebbe che i giovani che hanno questa fortuna la apprezzassero e la sfruttassero nel migliore dei modi. Cultura è libertà!

Ha sempre mantenuto un certo livello di privacy e quindi parla raramente della sua vita privata. Tuttavia, sappiamo che non ha mai avuto figli e non è mai stata sposata.

Chi è l’ex marito di Adriana Celentano?

Angelo Trementozzi, ex fidanzato di Alessandra Celentano ad Amici, è un insegnante di danza della sua scuola che non fa parte del mondo dello spettacolo. Angelo Trementozzi, sposato con l’insegnante di danza classica di Alessandra nella scuola di Amici, è conosciuto al di fuori del mondo dello spettacolo. I due si sono sposati nel 2007 e si sono separati nel 2012, nonostante siano stati insieme solo cinque anni. Nessuno dei due ha reso noto il motivo del divorzio. L’insegnante di Amici 2022 e coreografa Alessandra Celentano ha mantenuto un buon rapporto con Angelo Trementozzi, anche dopo la fine del loro matrimonio. In diverse occasioni ha parlato del suo matrimonio come di una cosa bellissima e ha descritto il suo ex coniuge come una persona meravigliosa che non avrebbe mai perso.

Età di Angelo Trementozzi, marito di Alessandra Celentano

Angelo Trementozzi ha 51 anni. È nato nel 1971 e ha studiato Economia e Commercio all’Università di Roma nel 1977. Al termine degli studi ha intrapreso una carriera di successo. È anche docente di economia e mercati finanziari presso l’Università Europea di Roma, dove insegna finanza ed economia aziendale e mercati finanziari. Dal 2008 lavora nell’azienda di famiglia, occupandosi di contabilità, fiscalità, diritto commerciale e civile.

Angelo, nel tempo libero, segue il suo amore, il karate, che dirige anche come società sportiva dilettantistica. Alessandra Celentano, insegnante di danza classica, è affetta dalla sindrome dell’alluce rigido, un disturbo comunemente riscontrato tra i ballerini. Nel 2017, Celentano ha subito un intervento di artrodesi metatarso-falangea a entrambi i piedi, che le ha impedito di ballare per un po’. La sua famiglia e la scuola di Amici l’hanno sostenuta in un periodo difficile di recupero.