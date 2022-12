Oroscopo Branko della settimana fino al 25 dicembre 2022, le previsioni

Ariete

Oggi è un buon giorno per apportare cambiamenti a casa e condividere con la famiglia. Ciò che viene da questo momento della tua vita è un intenso lavoro per gettare le basi della tua stabilità economica. Ti daranno una sorpresa che ti riempirà di affetto e creerà l’ambiente perfetto per la seduzione.

Toro

Sei arrabbiato perché un viaggio che hai pianificato così tanto è stato ritardato. Non era il momento. Presto accadrà e sarà come hai sognato. Un membro della famiglia avrà un dettaglio per te che sarà indimenticabile. C’è una persona là fuori che vuole qualcosa con te, è più vicino di quanto immagini.

Gemelli

La tua famiglia e i tuoi amici sono il tuo centro e oggi avrai incontri meravigliosi che ti permetteranno di ricordare e ringraziare per la vita. Fai attenzione alle spese eccessive perché potresti averne bisogno in futuro. La tua vita sociale ti ha molto attivo e con molti inviti. Goditi che la vita è una.

Cancro

La famiglia stava aspettando questo giorno per una festa che ti riempirà di gioia e molte sorprese. Ottieni denaro che non ti aspettavi, quindi investi per moltiplicarlo. La tua intuizione giocherà un ruolo importante in questo appuntamento che stai per concretizzare. Sarà tempo di tirare fuori tutte le tue armi di seduzione.

Leone

Avrai una giornata di grande tranquillità che prenderà una svolta con l’arrivo di qualcuno nella tua vita che non ti aspettavi. La famiglia ti supporta in tutto e questo ti dà tranquillità. La notte è goderselo, sedurre e raggiungere quell’incontro che stavi cercando da molto tempo.

Vergine

La tua casa ha bisogno che tu dia una mano, quindi organizza tutto ciò che puoi perché arriverà un momento in cui il lavoro e le responsabilità non ti lasceranno tempo. Hai il magnetismo in cima, ma fai attenzione alla gelosia che stai risvegliando.

Bilancia

La tua famiglia ti sta influenzando a prendere una decisione. Non vuoi fare il grande passo perché hai bisogno di più tempo per analizzare. Solo tu possiedi la tua vita e ciò che vuoi fare. Arriva una sorpresa che può cambiare i tuoi piani durante la notte. Preparare.

Scorpione

Non lasciare che critiche e incomprensioni danneggino il momento familiare che stai vivendo. Divertiti, metti da parte il passato e vivi il presente. Usa la diplomazia per risolvere un problema che ti ha stressato. La notte è da godere e questo è tuo.

Sagittario

Un incontro per discutere la questione finanziaria di un’azienda familiare ti metterà in fuga per risolvere rapidamente e non correre rischi. Non lasciare che terze parti interferiscano nella tua relazione. Continuate a dire che sono sulla strada giusta.

Capricorno

È tempo di riposare e godersi i momenti in famiglia. Lasciatevi alle spalle le preoccupazioni del lavoro perché anche loro hanno il diritto di stare con voi. Il tuo partner ha bisogno di te al suo fianco e tu devi essere lì per sostenerlo perché sarà un momento decisivo per lui.

Acquario

Dovresti prenderti qualche giorno di pausa per riflettere e ripensare a quelle strategie che ti permetteranno di andare avanti nel business. La famiglia sta cercando un incontro per parlare di una decisione che devono prendere. La tua personalità sarà più attraente migliorando le passioni.

Pesci

Un giorno propizio per mettere ordine non solo in casa ma nella tua vita personale che è stata molto incontrollata a causa dello stress del lavoro. Cerca con tutti i mezzi che nessuno interferisca nella tua vita intima e privata. Ciò che una coppia decide è una questione di due.