Oroscopo Branko domani 16 dicembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 16 dicembre Ariete

Oggi sarai un po’ scoraggiato o con il cuore spezzato, in realtà per nessun motivo specifico o convincente, o per piccole cose senza importanza legate alla vita intima o alla famiglia. Anche nel tuo ambiente lavorativo e sociale noterai qualcosa di meno forte o determinato del solito. Sono solo ombre passeggere.

Oroscopo Branko 16 dicembre Toro

Una posizione favorevole dei pianeti può portarvi, o facilitare, qualche importante trionfo lavorativo, finanziario o sociale. Tutto indica che una porta importante si aprirà per te. Ma la cosa più curiosa è che nonostante questo tenderai a trovarti piuttosto scontroso e pessimista, anche se poi tutto cambierà in meglio.

Oroscopo Branko 16 dicembre Gemelli

Il destino ti minaccia con una dolorosa delusione nella tua vita amorosa o, nel tuo caso, con uno dei tuoi esseri più amati e rispettati. Nel migliore dei casi, accadrà qualcosa che non ti piacerà e potresti viverlo come un tradimento o semplicemente prenderlo male. A volte chi ami di più di solito è quello che ti ferisce di più.

Oroscopo Branko 16 dicembre Cancro

Oggi avrete una giornata di grande instabilità, anche un po’ “folle”. Ora più che mai, vorresti dare una svolta alla tua vita, lavorare su qualcosa di radicalmente diverso o essere in un altro posto che non ha nulla a che fare con esso. Non preoccuparti perché è solo una piccola “follia” temporanea, che finirà domani.