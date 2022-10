Oroscopo Branko domani 21 ottobre 2022: Lo zodiaco migliore Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 21 ottobre Sagittario

Ringraziamenti e tanti privilegi che il capodanno cinese ti porta al lavoro. Le finanze saranno a tuo favore e dovresti approfittarne per investire per il futuro. Innamorati, attenti alla gelosia che può rovinare questa bellissima relazione che ha anche un grande futuro. Rifletti e cambia il tuo atteggiamento. È tempo di lottare per ciò che è tuo, guardarti intorno e scrollarti di dosso tutte le cose negative e arretrate che hai accumulato ultimamente nella tua vita. Proponi di vedere tutto da un altro punto di vista, quello positivo. Se ti immergi nella negatività, non vedrai mai la luce. Mostrati forte a chi vuole approfittare di te.

PAROLA SANTA: Conquista

NUMERI FORTUNATI: 38, 9, 14

Oroscopo Branko 21 ottobre Capricorno

Stai per gettare le basi per una nuova attività che sta arrivando con grande successo in questo capodanno cinese. Approfitta di quella serie positiva per mettere tutto l’impegno e la voglia di far migliorare la tua economia. Innamorato, sei in un momento di riflessione, che hai bisogno della compagnia di qualcuno al di là di un’uscita. Tutto verrà a suo tempo. Impara le tue lezioni e risparmia per i tempi difficili. In questi giorni non hai riposato, ma il tuo corpo ora ti chiede di rilassarti e di reintegrare le tue energie fisiche ed emotive. Metti da parte le tue preoccupazioni per il denaro, poiché ti riprenderai sorprendentemente da ciò che pensavi fosse impossibile.

PAROLA SANTA: Recuperare

NUMERI FORTUNATI: 30, 25, 2

Oroscopo Branko 21 ottobre Acquario

L’inizio del capodanno cinese pone le basi per consolidare quel business per il quale avete lottato così duramente. Con i suoi tempi difficili, ma ciò che sta arrivando per te è successo e prosperità. Innamorato, il tuo partner è più che mai impegnato con te, per il futuro che hai pianificato insieme, quindi sarà il momento del consolidamento. Questi giorni che si stanno avvicinando promettono di essere pieni di azione. Organizza eventi, prendi le redini o il controllo di quell’attività in cui muoverai sicuramente i tuoi talenti e divertirai a tuo piacimento. Fai il primo passo. Mettiti in contatto con quegli amici che non vedi da molto tempo.

Oroscopo Branko 21 ottobre Pesci

Raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato è l’obiettivo che hai tra le sopracciglia e l’inizio del capodanno cinese ti dà quell’impulso affinché tu possa raggiungere con successo tutto ciò che ti sei prefissato di fare. Le finanze miglioreranno molto ma prenditi cura del futuro. Innamorato, qualcuno che viene da lontano viene a bussare alle porte del tuo cuore. Starà a te accettarlo. Ha ottime intenzioni. Rimani fedele alle tue idee perché sarà difficile dimostrare il contrario. La tua mente sarà chiara per mettere in ordine qualsiasi cosa. Ti sentirai meglio con quei piccoli disturbi di salute che ti hanno colpito o infastidito ultimamente. Con una dose di positività spariranno tutti.