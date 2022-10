Oroscopo Branko domani 23 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 23 ottobre Ariete

Dopo una settimana un po’ più tesa del solito, o in cui ti sei sentito più stressato, arriva finalmente il tanto atteso weekend in cui puoi finalmente staccare e riscoprire poco a poco con il meglio di te stesso, in una giornata in cui puoi fare ciò che desideri di più e senti di aver ripreso il controllo.

Oroscopo Branko 23 ottobre Toro

L’arrivo del weekend non deve essere sempre un bene, è vero che ci si allontana dalle tensioni della vita lavorativa o lavorativa, ma a volte l’ambiente familiare non è un’oasi di pace, ma può diventare un centro di turbolenza o un conflitto ancora più grande, che è proprio quello che potrebbe succederti oggi.

Oroscopo Branko 23 ottobre Gemelli

Le persone intorno a te non sempre ti capiscono, siano colleghi o la tua stessa famiglia, a volte hai la sensazione di parlare con loro in un’altra lingua e qualcosa del genere ti accadrà oggi. Il problema è che sei molto intelligente e il tuo pensiero va più veloce e più lontano di quello di chiunque altro. Essere pazientare.

Oroscopo Branko 23 ottobre Cancro

L’arrivo del weekend non è sempre una buona notizia per te. Nei giorni feriali la tua testa è occupata da migliaia di problemi di lavoro o domestici, ma ora ti senti solo, insieme ai tuoi pensieri e alle tue fantasie, a volte dominato da una tristezza che cerchi di non far vedere agli altri. Ma un giorno vedrai finalmente la luce.