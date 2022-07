Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 13 luglio 2022, le previsioni

Scorpione

Oggi, Scorpione, se devi cambiare il modo in cui svolgi il tuo lavoro quotidiano, accetta i cambiamenti come progressi, cosa che in realtà sono. Ti faranno sicuramente risparmiare tempo in futuro. È conveniente per te contattare un amico o un amico che non vedi da molto tempo. Ha qualcosa da dirti che ti interesserà molto. In ambito sentimentale, se avete una relazione, è probabile che sia il vostro partner quello che ogni giorno sta facendo molto da parte sua affinché la passione non svanisca. È vero che a volte dai una pennellata, ma dovresti condividere questo interesse più regolarmente per non cadere nella routine, Scorpione. Il tuo ragazzo ha intenzioni serie ed è compito di entrambi cercare di mantenere la fiamma accesa.Non lasciare a lui solo questa responsabilità.