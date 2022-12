Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 21 dicembre 2022

ARIETE

Le tue emozioni tendono l’una verso l’altra, le collaborazioni e l’amore. Tuttavia, c’è una grande forza dall’elemento fuoco (il tuo elemento naturale) che sollecita maggiore iniziativa, onestà e coraggio. Cerca di avere diplomazia, ma assicurati di essere te stesso. Romanticismo, creatività e avventura sono in pieno svolgimento. Abbi onestà emotiva e vivi al meglio le relazioni.

TORO

Le tue emozioni ora sono molto nel regno del pragmatismo. Sarà molto utile affrontare le relazioni con un tono più realistico e razionale da bilanciare con l’intensità emotiva presente. La tua sensibilità ti chiede di essere più accogliente e di scambio con gli altri, soprattutto in campo materiale. Incanalate questa sensibilità in azioni congiunte e reali.

GEMELLI

Sei in un forte stimolo a relazionarti e comunicare. Tuttavia, la posizione lunare ti chiede di essere fedele a te stesso e alla tua espressione personale. Le relazioni con un tono onesto possono essere molto utili per vederti sotto una nuova luce. Il rapporto con i figli chiede amore, ma anche libertà. Comunica ed espanditi con gli altri, ma essendo il tuo nord.

CANCRO

La Luna, il tuo sovrano, ti porta una grande motivazione per prenderti cura della casa, della famiglia, delle emozioni personali e delle questioni intime. Tuttavia, c’è anche un forte stimolo ad occuparsi di carriera, finanza e mondo esterno. Oggi ti porta un relativo equilibrio per affrontare entrambi gli aspetti. Sarà importante uno sguardo più libero e maturo sull’emotività, sul passato e sulla famiglia.

LEONE

Questo periodo ti porta molta fede, ottimismo ed espansività. Tuttavia, la posizione lunare ti ricorda di essere attento alle questioni pratiche, al presente e alle relazioni intorno a te. Ottimo periodo per crescere con altre persone, ma senza affezionarsi a loro e riconoscerne l’autorità e l’autonomia. Forte e alta intuizione.

VERGINE

Stai attraversando un periodo che comporta molti problemi emotivi e condivisi. Tuttavia, la posizione lunare ti ricorda di radicarti nel tuo senso di autostima. Sappi come condividere nella giusta misura, ma fidati del tuo istinto per sapere fino a che punto puoi e dovresti spingerti con gli altri. Risignificazione dell’interazione emotiva e affettiva.

BILANCIA

La Luna nel tuo segno (solare o nascente) aumenta la tua soggettività e il contatto emotivo con te stesso. Sei molto stimolato ora a relazionarti e stare con gli altri. Devi però ricordare chi sei affinché il processo scorra bene e tu riesca a relazionarti in modo espansivo, ma senza perderti.

SCORPIONE

Questo è per te un periodo di grande espansione materiale, professionale e lavorativa. Tuttavia, la posizione lunare ti ricorda di concederti del tempo, di lasciare per un po’ il mondo esterno per ricaricare le batterie. Cerca di conciliare i tuoi problemi emotivi e soggettivi con i tuoi progressi espansivi nel mondo esterno. Espansione, ma che tiene conto della qualità.

SAGITTARIO

Stai attraversando un periodo di grande centratura su te stesso e sulle tue possibilità. Tuttavia, l’attuale posizione lunare ti ricorda che devi anche relazionarti con i tuoi coetanei e contribuire al collettivo. Cerca di espanderti con amicizie, gruppi e persone dal tuo punto di vista personale ottimista ed espansivo.

CAPRICORNO

Hai lavorato intensamente sui tuoi problemi emotivi. Tuttavia, l’attuale posizione lunare ti offre sicurezza professionale, adempimento degli obblighi e proiezione di un’immagine equilibrata. Cerca di mediare le tue emozioni e la tua vita personale con la tua carriera e il tuo lavoro. L’espansione della partnership sul lavoro può essere utile, ma ricorda di fidarti del tuo istinto e di ascoltare le tue emozioni.

ACQUARIO

C’è una grande attenzione al momento presente e alle relazioni per te in questo momento. Tuttavia, la posizione lunare ti ricorda di coltivare la fede e immaginare nuove possibilità future. Le buone conversazioni possono ampliare i tuoi orizzonti e lanciarti in nuove attività. Sii aperto ad ascoltare le persone, le loro opinioni e visioni del mondo.

PESCI

Ora c’è un’enorme attenzione su te stesso, i tuoi valori, potenzialità e risultati. Tuttavia, la posizione lunare ti ricorda di aprirti di più al campo emotivo, condiviso, affettivo e/o sessuale. Consenti a te stesso di trovare l’equilibrio tra l’essere con te stesso e l’approfondimento delle relazioni. Romanzi e possibilità creative in aumento. Apriti agli altri, ma fedele a te stesso.