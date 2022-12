Oroscopo Paolo Fox domani 21 dicembre 2022: i consigli delle stelle

ARIETE

Questo è un nuovo inizio per te nell’area della creatività e dell’espressione. Cerca nuovi progetti e modi per esprimere il tuo talento. Buono per avere figli, nuovi progetti creativi, storie d’amore e avventure. Giove nel tuo segno (solare o ascendente) aumenta la tua fiducia e il tuo coraggio in te stesso, aumentando il tuo potenziale creativo e appagante.

TORO

Questo è un nuovo inizio per te nelle aree personali, emotive e familiari. Tutto questo sarà mobilitato, ma dovrà includere i cambiamenti di prospettiva e visione di sé che sono stati così mobilitati negli ultimi anni. Cerca luoghi e persone che siano in sintonia con ciò che ti dà un vero senso di sicurezza e appartenenza. Facilità di trovare le radici anche sul lato spirituale.

GEMELLI

Questo è un nuovo inizio per te nella tua area naturale: comunicazione, studi, intelletto e interazione. Anche il tuo sovrano Mercurio è qui: molte nuove possibilità nella tua vita in questo ciclo. Cerca studi simili con ciò che ti piace, oltre a comunicare con autenticità e creatività. Cambia ciò che è necessario e goditi questo bel periodo.

CANCRO

Questo è un nuovo inizio per te nel campo finanziario e materiale. Questo nuovo ciclo ti offre importanti possibilità di generare valore, profitto, piacere e benessere. Le questioni comunicative saranno importanti in questo senso. Esci dalla tua zona di comfort e fai qualcosa di innovativo, generando così buoni risultati. Facilità per la carriera e l’espansione del business.

LEONE

La Luna Nuova nel tuo segno (solare o nascente) ti porta un nuovo inizio e molte possibilità. Le tue emozioni si allineano con la tua essenza e avrai una chiara direzione di ciò che vuoi e di come agire. C’è una forte connessione con i tuoi principi, la fede e un maggiore significato nella vita, facilitando questi nuovi inizi e ampie possibilità.

VERGINE

Questo è un nuovo inizio per te nell’area spirituale ed emotiva. Ora cerca tutto ciò che ti consente di esprimere il terreno soggettivo in modo più creativo. Cerca arte, analisi emotiva, spiritualità, meditazione, preghiera, magnetismo o altri strumenti che ti permettano di esprimere una sottile ricchezza. Mercurio, il tuo sovrano, ora ti rende anche più facile connetterti con questi livelli sottili.

BILANCIA

Questo è un nuovo inizio per te nell’area sociale, con amicizie e gruppi. Troverai una grande gioia nel condividere il tuo meglio con gli altri. Cerca di essere sincero ed esprimiti chiaramente agli altri. Questo ciclo facilita anche l’espansione nel campo delle relazioni e dell’amore romantico. Cerca l’interattività e la gioia nel contatto con i tuoi coetanei.

SCORPIONE

Questo è un nuovo inizio per te nel campo professionale, nell’uso dell’autorità e dell’autonomia. Cerca di portare più creatività e ambizione ai tuoi progetti di carriera e alla tua espressione pubblica. Ci sono buone possibilità per aumentare il carico di lavoro e il servizio in questo ciclo. Meglio esprimere il tuo dominio su te stesso e il tuo comando e servire per raccogliere frutti.

SAGITTARIO

Questo è un nuovo inizio per te nella tua area naturale di fede, espansione e principi. Cerca di elaborare nuovi piani futuri e vedere la vita con più ottimismo, realizzando le molte possibilità per questo ciclo. Giove, il tuo sovrano, accresce il tuo potere personale, il senso dell’avventura, la creatività e il carisma. Cerca di determinare i tuoi veri desideri e abbi fede.

CAPRICORNO

Questo è un nuovo inizio per te nelle aree emotive, sessuali e condivise. Qui sono possibili nuove possibilità di espressione affettiva e sessuale. Mostra anche nuovi inizi che possono liberare vecchi complessi e paure e questo sarà liberatorio. Ti stai liberando dai problemi del passato e ora puoi vivere il tuo campo emotivo più liberamente.

ACQUARIO

Questo è un nuovo inizio per te nell’area delle relazioni. Se sei single c’è una grande possibilità di incontrare nuove persone. Se sei già in una relazione, questo momento fornisce i cambiamenti necessari per migliorare la relazione con più gioia e onestà.Attraversi una ristrutturazione di idee e concetti, oltre all’approfondimento emotivo, rendendo più facile affrontare le relazioni con completezza e trasparenza.

PESCI

Questo è un nuovo inizio per te nell’area del lavoro, della routine e della salute. Nuove possibilità lavorative potrebbero bussare alla tua porta, oppure qualche miglioramento in quello che già possiedi. C’è anche l’energia qui per essere molto consapevoli delle tue abitudini, salute, cibo e routine. Possibilità di aumentare guadagni e profitti attraverso l’iniziativa e la creatività.